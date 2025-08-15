Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Al presidio della Polizia Locale di San Felice sul Panaro, il sindaco Michele Goldoni, quale assessore delegato dell’Unione, alla presenza del comandante Donato Caccavone, ha dato il benvenuto in servizio ai quattro nuovi agenti di polizia locale, assunti quali vincitori di un concorso indetto dall’Unione. I quattro operatori di polizia locale, due uomini e due donne, freschi di nomina, andranno a rinforzare l’organico del Corpo, permettendo di raggiungere gli standard regionali. Una volta completata la formazione iniziale, potranno essere impiegati sui sei Presidi di polizia locale presenti in Unione, garantendo maggiori servizi e sicurezza a favore della collettività. Insieme agli agenti, il comandante Caccavone ha mostrato al sindaco Goldoni il nuovo veicolo operativo a basso impatto ambientale di recente fornitura, che andrà a sostituire un’auto vetusta e non più idonea per il servizio. Il nuovo veicolo, una Suzuki S-Cross Hybrid, allestito con una cellula di sicurezza posteriore e dotato di nuovi sistemi elettronici di assistenza alla guida, potrà garantire maggiore tutela agli operatori e una migliore efficienza operativa sul territorio, in primo luogo negli interventi in emergenza. Il comandante Caccavone ha ribadito che insieme alla Giunta dell’Unione sta lavorando per garantire un potenziamento dell’organico della polizia locale, quale azione primaria per rafforzare le funzioni di presidio del territorio e sicurezza urbana, migliorare il decoro cittadino e garantire una maggiore tutela della collettività.Anche i veicoli di servizio in dotazione, alcuni obsoleti, saranno nel tempo sostituiti con mezzi più efficienti e meno inquinanti. Inoltre, ha anticipato il comandante, in aggiunta al drone già operativo e all’implementazione del ponte radio dedicato alla Protezione civile e alle emergenze, sono già stati avviati i lavori per apportare ulteriori migliorie al Comando, interventi mirati a una gestione più efficiente del servizio di polizia e a una maggiore sicurezza per gli agenti, ma anche per un ulteriore supporto alle forze dell’ordine statali, con le quali si collabora quotidianamente per garantire la sicurezza del territorio. Il sindaco Michele Goldoni dal canto suo, ha ringraziato il comandante Caccavone, le donne e gli uomini della polizia locale per il grande lavoro che quotidianamente svolgono per i cittadini e per tutta l’Area Nord.