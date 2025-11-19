Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

La caduta di alcuni massi in località Sassone, lungo il tratto di Via Ponte Val di Sasso / Via Valdisasso, ha reso necessaria la chiusura completa della strada in entrambe le direzioni di marcia. Il Comune ha disposto l’interdizione al traffico attraverso l’Ordinanza n. 184 del 18 novembre 2025, adottata in via d’urgenza a tutela della sicurezza pubblica.



Il provvedimento vieta il transito a tutti i mezzi in entrambi i sensi di marcia nel tratto della via interessato dal dissesto, all’altezza del cosiddetto “Sassone”, in prossimità delle località Casa Livrone e Val di Sasso. La decisione è stata assunta dopo le verifiche effettuate a seguito del distacco di materiale roccioso che ha reso non sicuro il passaggio.



Il transito rimane comunque consentito ai residenti e a chi è diretto alle attività della zona, limitatamente ai tratti non coinvolti dalla caduta massi. La viabilità locale è regolata dalla segnaletica predisposta sul posto.



Sono raggiungibili da Gaiato i civici fino al numero 88, mentre da Ponte Val di Sasso si possono raggiungere i civici fino al numero 81.

L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pavullo nel Frignano. Le informazioni e i controlli sul territorio sono seguiti dalla Polizia Locale del Corpo Unico del Frignano.



Foto e informazioni comune di Pavullo nel Frignano