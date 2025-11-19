Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

In località Gaiato. Indicazioni in loco per residenti e attività

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

La caduta di alcuni massi in località Sassone, lungo il tratto di Via Ponte Val di Sasso / Via Valdisasso, ha reso necessaria la chiusura completa della strada in entrambe le direzioni di marcia. Il Comune ha disposto l’interdizione al traffico attraverso l’Ordinanza n. 184 del 18 novembre 2025, adottata in via d’urgenza a tutela della sicurezza pubblica.

Il provvedimento vieta il transito a tutti i mezzi in entrambi i sensi di marcia nel tratto della via interessato dal dissesto, all’altezza del cosiddetto “Sassone”, in prossimità delle località Casa Livrone e Val di Sasso. La decisione è stata assunta dopo le verifiche effettuate a seguito del distacco di materiale roccioso che ha reso non sicuro il passaggio.

Il transito rimane comunque consentito ai residenti e a chi è diretto alle attività della zona, limitatamente ai tratti non coinvolti dalla caduta massi. La viabilità locale è regolata dalla segnaletica predisposta sul posto.

Sono raggiungibili da Gaiato i civici fino al numero 88, mentre da Ponte Val di Sasso si possono raggiungere i civici fino al numero 81.
L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pavullo nel Frignano. Le informazioni e i controlli sul territorio sono seguiti dalla Polizia Locale del Corpo Unico del Frignano.

 

Foto e informazioni comune di Pavullo nel Frignano

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare

Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare

Carpi, Fdi fa dire al sindaco frasi mai dette sui market etnici. Righi: 'Loro credibilità a zero'

Carpi, Fdi fa dire al sindaco frasi mai dette sui market etnici. Righi: 'Loro credibilità a zero'

Ospedale di Vignola, la nuova direttrice è Lucia Pederzini

Ospedale di Vignola, la nuova direttrice è Lucia Pederzini

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'