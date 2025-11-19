Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare

E' successo sabato sera. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un magazzino annesso al circolo “ARCI”, struttura comunale situata in via Maestra, liberando l’area da una situazione di degrado e di occupazione abusiva.



I militari hanno infatti sorpreso una persona mentre occupava senza titolo il locale e utilizzava illecitamente l’energia elettrica della polisportiva. Nel corso dell’intervento è stata eseguita una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire le chiavi di accesso alla struttura, risultate oggetto di furto, non ancora denunciato.



La persona è stata denunciata a piede libero e invitata a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, mentre l’area è stata immediatamente messa in sicurezza e restituita alla disponibilità dell’ente proprietario.L’operazione si inserisce nell’attività di costante controllo del territorio svolta dai Carabinieri, finalizzata al contrasto delle situazioni di degrado e alla tutela del patrimonio pubblico.