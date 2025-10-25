Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Riscontrate anche carenze strutturali relative alla salubrità dei locali, alla dotazione di mezzi antincendio e alla presenza di presidi di primo soccorso

Ieri i carabinieri di Mirandola, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno denunciato un uomo 49enne, titolare di un autolavaggio, per numerose e gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
I carabinieri hanno riscontrato l’omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza di adeguata informazione e formazione del personale.
Inoltre, sono state riscontrate carenze strutturali e organizzative relative alla salubrità dei locali, alla dotazione di mezzi antincendio e alla presenza di presidi di primo soccorso.
Alla luce delle irregolarità rilevate, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro ed ammende per complessivi 13.241 euro.

