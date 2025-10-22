Dialisi Mirandola: ecco perché abbiamo scelto di collocarla nei moduli prefabbricati
L'Ausl e la direttrice di distretto Anna Maria Ferraresi spiegano la scelta di procedere con un appalto da 1 milione per l'installazione per tre anni di moduli
Si tratta, come detto, a tutti gli effetti di un reparto di dialisi modulare, con spazi ampi ed attrezzature tecnologicamente avanzate. È stato appositamente ideato per fornire un trattamento di dialisi di alto livello ai numerosi pazienti affetti da insufficienza renale. Ciò è avvenuto grazie al lavoro di co-progettazione che si è svolto nei mesi scorsi in stretta collaborazione con l’équipe del Centro Dialisi di Mirandola: i responsabili medico e assistenziale hanno infatti fornito diverse indicazioni e contribuito a progettare gli spazi e i percorsi interni così da rendere fruibili già in questa fase transitoria i miglioramenti attesi per la sede definitiva. Tra questi in particolare nei moduli sarà già previsto un impianto di depurazione delle acque tecnologicamente avanzato secondo gli standard europei, nonché un doppio accesso per il contenimento del rischio infettivo.
“Prima di decidere abbiamo fatto molte valutazioni. Le altre soluzioni ipotizzate, inclusi gli spazi della Casa della comunità, non erano sufficienti – precisano Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola, e Simonetta Cimino, Direttrice della Dialisi e Rete Nefrologica provinciale dell’Ausl – e avrebbero implicato l'invio di alcuni cittadini fragili del distretto di Mirandola presso altre sedi della provincia, oltre a non consentire le stesse innovazioni che abbiamo potuto inserire nel reparto modulare. Pur nella rassicurazione che si tratta di una scelta assolutamente temporanea, in questo caso specifico il reparto modulare rappresenta una soluzione efficace, perché elaborata insieme ai professionisti, che ci consentirà di sperimentare modalità di cura che poi porteremo dentro alla sede definitiva.
