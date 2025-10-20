Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, Platis (FI): 'Un milione per i prefabbricati, paghiamo errori di pianificazione Ausl'

Antonio Platis, vice coordinatore regionale Fi, Mauro Neri, capogruppo Fi Ucman e Antonio Tirabassi, capogruppo Fi Mirandola

'Il Presidente della Regione, De Pascale, anche pochi giorni fa, ha chiesto a Roma maggiori risorse per la sanità. Eppure, sul territorio, continuano a emergere spese che rappresentano sprechi evidenti ed una totale assenza di programmazione. L’ultimo esempio è il milione di euro destinato al noleggio triennale di container prefabbricati per ospitare il servizio di dialisi dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola'. Così Antonio Platis, vice coordinatore regionale Fi, Mauro Neri, capogruppo Fi Ucman e Antonio Tirabassi, capogruppo Fi Mirandola.

'Anche in questa occasione la mancata pianificazione costa cara ai cittadini. Si spendono risorse per tamponare emergenze perché la direzione sanitaria, all’epoca guidata dalla dott.ssa Petrini, ha voluto inserire a tutti i costi diversi studi di medici di base all’interno dell’ospedale creando una maxi casa della Comunità dentro al Santa Maria Bianca. Un errore strategico che Forza Italia aveva già evidenziato in passato. Queste decisioni assunte negli anni – come la destinazione dei 1.400 mq del Corpo 2 dell’ospedale alla Casa della Comunità – hanno ridotto drasticamente la flessibilità nell’utilizzo degli spazi del nosocomio mirandolese, rendendo oggi necessario ricorrere a soluzioni temporanee costose per garantire la continuità dei servizi. Non si tratta di contestare questa scelta specifica che garantisce la dialisi nel perimetro dell’ospedale – sottolinea Forza Italia – ma di denunciare un modello di gestione che rincorre i problemi invece di anticiparli. La sanità pubblica modenese ha bisogno di pianificazione, non di provvisorietà costosa. Programmare significa risparmiare e, soprattutto, garantire servizi stabili ed efficienti ai cittadini'.

