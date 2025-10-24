Direzione sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi, arriva Giuseppe Licitra
Percorso di riorganizzazione delle direzioni sanitarie avviato con la nomina della dottoressa Giulia Ciancia alla Direzione del presidio ospedaliero
Nei giorni scorsi è stata deliberata l’attribuzione dell’incarico di sostituzione alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Ramazzini, con l’affidamento al dottor Giuseppe Licitra, che da sei anni ricopre il ruolo di responsabile della Direzione medica dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, incarico che al momento mantiene in vista del completamento della riorganizzazione in atto. A breve infatti si completerà la squadra anche con l’affidamento dell’incarico per la Direzione sanitaria dell’Ospedale di Mirandola.
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia, specializzato in Igiene e Medicina preventiva, Licitra ha iniziato il suo percorso formativo e professionale presso l’Azienda USL di Modena nel 2010, con un impegno continuativo nell’ambito dell’Unità Operativa Cure primarie di Mirandola, dal 2011 al 2014, dove ha collaborato attivamente alla gestione dell’emergenza sanitaria collegata all’evento sismico del 2012. A seguire, dal 2014 al 2016, l’esperienza lavorativa presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale di Sassuolo.
'Mentre continua il lavoro con la dottoressa Ciancia sulla costituzione di una squadra di direzione sanitaria del presidio ospedaliero AUSL che sia competente e affiatata, oggi si concretizza un tassello rilevante – osserva il direttore generale Mattia Altini -. Grazie all’esperienza sul territorio del dottor Licitra, il Ramazzini acquisisce una figura fondamentale per il percorso che ci attende, che riguarda sia importanti interventi strutturali – con nuovi investimenti sul vecchio e la continuazione del percorso sul nuovo ospedale di Carpi – sia organizzativi, con una sempre maggiore integrazione delle sedi ospedaliere sull’intera area nord della Provincia. La nomina del dottor Licitra risponde anche a questo obiettivo: avere un professionista qualificato capace valorizzare le peculiari competenze dei professionisti, cosa che ha sempre fatto anche nei suoi anni alla guida del Santa Maria Bianca, in chiave di complementarietà e integrazione Carpi-Mirandola.
