Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Incidente oggi alle 17 tra due autovetture in via Giardini Nord, la Statale 12 dell' Abetone del Brennero a Pavullo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone che sono state estratte dall'abitacolo di vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. I Vigili hanno poi provveduto a mettere le auto in sicurezza. Sul posto presente anche la pattuglia della Polizia locale.



