Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone che sono state estratte dall'abitacolo di vigili del fuoco

Incidente oggi alle 17 tra due autovetture in via Giardini Nord, la Statale 12 dell' Abetone del Brennero a Pavullo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone che sono state estratte dall'abitacolo di vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. I Vigili hanno poi provveduto a mettere le auto in sicurezza. Sul posto presente anche la pattuglia della Polizia locale.
