Pedemontana, strade ammalorate e pericolose in 4 comuni: la Provincia introduce il limite dei 30 km/h

In tre strade provinciali nei territori di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni

Limitazioni alla velocità massima a 30 chilometri orari sono state introdotte dalla Provincia di Modena per tutti i veicoli, sia a due ruote che a quattro ruote, a causa del fondo stradale che non consente di assicurare la percorribilità in condizioni ottimali in tre tratti di rispettive strade provinciali nei comuni di Marano sul Panaro, Castelvetro, Maranello e Serramazzoni.

 

In particolare i limiti sono attivi lungo la strada provinciale 18 da Levizzano Rangone (all’altezza di via Braglia) a Riccò di Serramazzoni, lungo la strada provinciale 21 da Marano sul Panaro al “bivio del Malandrone con la ss12) e da Ospitaletto a San Dalmazio e infine lungo la strada provinciale 41 Via Vandelli lungo tutto l’asse viario dalla ss12 al bivio di Puianello.

 

La carreggiata dei seguenti tratti stradali presenta avvallamenti e in alcuni casi la pavimentazione risulta essere tassellata, per cui la Provincia di Modena sta predisponendo la progettazione necessaria per eseguire, una volta reperite le risorse finanziarie, tutti gli interventi di sistemazione necessari.

