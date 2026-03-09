Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fiorano, furgone sbanda e finisce contro un camion: conducente ferito

Fiorano, furgone sbanda e finisce contro un camion: conducente ferito

Entrambi gli autisti dei mezzi sono stati sottoposti ad alcoltest che è risultato negativo. Si ipotizza un colpo di sonno o malore per il conducente del furgone

1 minuto di lettura

Questa mattina si sono verificati tre incidenti stradali a Fiorano Modenese. Il più grave è avvenuto alle 7.30 del mattino nella rotatoria tra via Santa Caterina e Circondariale San Francesco. Il conducente di un furgone che procedeva, a velocità moderata, in direzione Sassuolo-Maranello ha perso il controllo del mezzo andando contro al cordolo della rotonda, questo ha provocato una sbandata che ha fatto finire il furgone contro un camion che procedeva nella direzione opposta.

L’autista del mezzo pesante non ha subito lesioni, mentre il conducente del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia locale di Fiorano Modenese e i vigili del fuoco che subito hanno allertato l’elisoccorso. Una volta estratto il ferito dal mezzo i medici arrivati sul posto hanno constatato che le ferite erano meno gravi di quello che si presumeva e quindi l’elisoccorso è rientrato alla base e l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Entrambi gli autisti dei mezzi sono stati sottoposti ad alcoltest che è risultato negativo. Si ipotizza un colpo di sonno o malore per il conducente del furgone.

Un secondo incidente alle 6.30, su cui sono intervenuti i soli carabinieri, ha riguardato un veicolo e un autobus nella rotonda con la tangenziale Modena-Sassuolo, mentre l’ultimo incidente si è verificato verso le 8.45-9.00 in via Statale Ovest: un tamponamento tra due auto, senza feriti, con intervento dei carabinieri.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Veronica Pivetti all'Astoria di Fiorano Modenese

Veronica Pivetti all'Astoria di Fiorano Modenese

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti San Felice, ristrutturazione municipio: alla Bottoli costruzione di Mantova lavori per 5,5 milioni

San Felice, ristrutturazione municipio: alla Bottoli costruzione di Mantova lavori per 5,5 milioni

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’