'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

'Sembrerebbe un paradosso o uno scherzo, ma è tutto vero. La comunità islamica ha organizzato l'Iftar del Ramadan il pasto serale, un rito che viene fatto dopo il tramonto e viene indicato come un momento di convivialità familiare e comunitario. Hanno perciò apparecchiato tavolate lungo Corso Martiri, la via principale di Castelfranco, proponendo i piatti cucinati dalle loro donne. Non possiamo fare a meno di notare, che questa festa la si doveva fare altrove, in un altro giorno'. A intervenire è Lodovica Boni della Lega di Castelfranco Emilia.

'Tutto assume il sapore della provocazione e ci rendiamo conto che ancora una volta noi insieme ai nostri ideali, la nostra cultura, non contiamo più nulla, ci hanno gentilmente concesso il biglietto di ingresso a casa nostra come spettatori dell'ultima fila. Ma davvero dobbiamo subire tutto questo?' - chiude Lodovica Boni.