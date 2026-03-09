Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

Lodovica Boni (Lega): 'Non contiamo più nulla, ci hanno gentilmente concesso il biglietto di ingresso a casa nostra'

'Sembrerebbe un paradosso o uno scherzo, ma è tutto vero. La comunità islamica ha organizzato l'Iftar del Ramadan il pasto serale, un rito che viene fatto dopo il tramonto e viene indicato come un momento di convivialità familiare e comunitario. Hanno perciò apparecchiato tavolate lungo Corso Martiri, la via principale di Castelfranco, proponendo i piatti cucinati dalle loro donne. Non possiamo fare a meno di notare, che questa festa la si doveva fare altrove, in un altro giorno'. A intervenire è Lodovica Boni della Lega di Castelfranco Emilia.

'Tutto assume il sapore della provocazione e ci rendiamo conto che ancora una volta noi insieme ai nostri ideali, la nostra cultura, non contiamo più nulla, ci hanno gentilmente concesso il biglietto di ingresso a casa nostra come spettatori dell'ultima fila. Ma davvero dobbiamo subire tutto questo?' - chiude Lodovica Boni.

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Legacoop Estense festeggia i dieci anni dalla fusione Modena-Ferrara

Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Lega Castelfranco: 'Inaccettabile bandiera Palestina su teatro al posto del tricolore'

Castelfranco, espone bandiera della Palestina: sindaco Gargano minacciato di morte

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Muzzarelli: 'Completata la casa della comunità a Zocca, attivare la dialisi'

