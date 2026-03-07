Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

‘Come possiamo fidarci ancora una volta, di dichiarazioni e promesse che vengono fatte e poi successivamente non mantenute?’

2 minuti di lettura

Nessun nuovo parcheggio, nessuna riqualificazione urbana e un trasporto pubblico che resta inadeguato: l’annunciata estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) rischia di trasformarsi in un colpo mortale per il cuore pulsante della nostra città. Il Comitato “NO ZTL” annuncia ufficialmente la ripresa delle mobilitazioni per fermare un provvedimento considerato punitivo e privo di una visione strategica.

‘Siamo molto delusi e amareggiati per la decisione presa da parte della Giunta di proseguire sull’allargamento della zona a traffico limitato in centro storico. Ad inizio mandato l’Assessore Paola Poletti dichiarava all’intera cittadinanza, rassicurando i timori di commercianti, residenti e associazioni di categoria che “se la ZTL avesse visto luce, questa sarebbe stata indolore e ristretta a poche via e in ogni caso non prima di necessarie azioni propedeutiche come parcheggi, viabilità, migliore segnaletica, riqualificazione e trasporto adeguato”. Tali dichiarazioni sono state successivamente confermate dal Sindaco Righi il quale sottolineava anche che “servono tempo e le condizioni necessarie”. A parlare è Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia a Carpi.

‘Forza Italia, proprio in forza di queste ragionevoli e rassicuranti dichiarazioni, aveva presentato in Consiglio Comunale una mozione di plauso all’Assessore Poletti ma oggi ci rendiamo conto di essere stati tutti presi in giro.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Infatti, a distanza di oltre un anno, nessuna delle azioni propedeutiche di cui faceva menzione l’Assessora Poletti si è ancora vista (come i parcheggi), ma nonostante questo il sindaco Righi decide di assecondare alcuni esponenti della sua maggioranza ideologica proseguendo sull’estensione della ZTL, sfiduciando di fatto e indirettamente l’Assessore Poletti e una parte della sua maggioranza contraria a questa decisione. Vero è che le vie sono state fortemente limitate rispetto al folle e originario piano ideato dall’allora Assessore Truzzi ma riteniamo che non vi siano le condizioni necessarie e le preventive azioni propedeutiche promesse dal sindaco ma di cui ancora oggi non si vede neanche l’ombra’.

‘Come possiamo fidarci ancora una volta, di dichiarazioni e promesse che vengono fatte e poi successivamente non mantenute? L’Assessore Poletti dovrà dunque spiegare a commercianti, associazioni di categoria e alla cittadinanza se ha cambiato idea, che la ZTL verrà estesa e nessun parcheggio sarà realizzato, nessuna via riqualificata, nessun trasporto pubblico adeguato, prima che questa entri in funzione. Nelle prossime settimane mobiliteremo il Comitato “NO ZTL”, riprenderemo dalle oltre 2.500 firme (da noi già raccolte e protocollate) e con l’aiuto di commercianti, residenti e di tutta la cittadinanza continueremo a raccogliere adesioni.

Non possiamo accettare che la ZTL venga estesa prima ancora che siano pronti i servizi essenziali per sostenerla. Senza infrastrutture, il centro storico non diventerà più vivibile, ma solo più isolato. Chiediamo al sindaco di fermare qualsiasi estensione della zona a traffico limitato senza prima un confronto con i principali attori, mettendo al centro e fra le priorità la tutela del commercio, la vivibilità, l’attrattività e l’accessibilità del centro storico’ - chiude Michele De Rosa.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, terminato il restauro di una delle stanze del vescovo

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Serie C: il Carpi cade ad Ascoli

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

Rifiuti a Carpi, l'abbandonatore seriale di Cortile sarà segnalato dalla indefessa consigliere Brina?

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

'Carpi, sbagliato allargare la Ztl: così Righi non parla dei problemi veri, Aimag su tutti'

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Nonantola, rapina Tigotà e morde addetto alla vigilanza: arrestata

Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Castelfranco, schianto tra due auto: una finisce nel canale. Ferita anche una bimba di 5 mesi

Muzzarelli: 'Completata la casa della comunità a Zocca, attivare la dialisi'

Muzzarelli: 'Completata la casa della comunità a Zocca, attivare la dialisi'

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale