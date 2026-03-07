Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Nessun nuovo parcheggio, nessuna riqualificazione urbana e un trasporto pubblico che resta inadeguato: l’annunciata estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) rischia di trasformarsi in un colpo mortale per il cuore pulsante della nostra città. Il Comitato “NO ZTL” annuncia ufficialmente la ripresa delle mobilitazioni per fermare un provvedimento considerato punitivo e privo di una visione strategica.

‘Siamo molto delusi e amareggiati per la decisione presa da parte della Giunta di proseguire sull’allargamento della zona a traffico limitato in centro storico. Ad inizio mandato l’Assessore Paola Poletti dichiarava all’intera cittadinanza, rassicurando i timori di commercianti, residenti e associazioni di categoria che “se la ZTL avesse visto luce, questa sarebbe stata indolore e ristretta a poche via e in ogni caso non prima di necessarie azioni propedeutiche come parcheggi, viabilità, migliore segnaletica, riqualificazione e trasporto adeguato”. Tali dichiarazioni sono state successivamente confermate dal Sindaco Righi il quale sottolineava anche che “servono tempo e le condizioni necessarie”. A parlare è Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia a Carpi.

‘Forza Italia, proprio in forza di queste ragionevoli e rassicuranti dichiarazioni, aveva presentato in Consiglio Comunale una mozione di plauso all’Assessore Poletti ma oggi ci rendiamo conto di essere stati tutti presi in giro.

Infatti, a distanza di oltre un anno, nessuna delle azioni propedeutiche di cui faceva menzione l’Assessora Poletti si è ancora vista (come i parcheggi), ma nonostante questo il sindaco Righi decide di assecondare alcuni esponenti della sua maggioranza ideologica proseguendo sull’estensione della ZTL, sfiduciando di fatto e indirettamente l’Assessore Poletti e una parte della sua maggioranza contraria a questa decisione. Vero è che le vie sono state fortemente limitate rispetto al folle e originario piano ideato dall’allora Assessore Truzzi ma riteniamo che non vi siano le condizioni necessarie e le preventive azioni propedeutiche promesse dal sindaco ma di cui ancora oggi non si vede neanche l’ombra’.

‘Come possiamo fidarci ancora una volta, di dichiarazioni e promesse che vengono fatte e poi successivamente non mantenute? L’Assessore Poletti dovrà dunque spiegare a commercianti, associazioni di categoria e alla cittadinanza se ha cambiato idea, che la ZTL verrà estesa e nessun parcheggio sarà realizzato, nessuna via riqualificata, nessun trasporto pubblico adeguato, prima che questa entri in funzione. Nelle prossime settimane mobiliteremo il Comitato “NO ZTL”, riprenderemo dalle oltre 2.500 firme (da noi già raccolte e protocollate) e con l’aiuto di commercianti, residenti e di tutta la cittadinanza continueremo a raccogliere adesioni.

Non possiamo accettare che la ZTL venga estesa prima ancora che siano pronti i servizi essenziali per sostenerla. Senza infrastrutture, il centro storico non diventerà più vivibile, ma solo più isolato. Chiediamo al sindaco di fermare qualsiasi estensione della zona a traffico limitato senza prima un confronto con i principali attori, mettendo al centro e fra le priorità la tutela del commercio, la vivibilità, l’attrattività e l’accessibilità del centro storico’ - chiude Michele De Rosa.