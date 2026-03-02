Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: con l'auto nel canale, salvi conducente e il suo cagnolino

Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa all'interno di un fossato adiacente alla carreggiata

Intervento d’urgenza questa mattina per le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena. Alle 11:35, i soccorritori sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto in via Prati a Castelfranco Emilia.

Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa all'interno di un fossato adiacente alla carreggiata, che presentava un significativo accumulo di acqua al suo interno.

All'arrivo sul posto, il conducente e il proprio cane erano rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo, parzialmente sommerso e deformato dall'impatto. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e procedere alla scarcerazione dei malcapitati.

Una volta estratto il conducente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto per i necessari accertamenti. Anche il cagnolino è stato tratto in salvo, spaventato ma apparentemente incolume. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e polizia municipale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

