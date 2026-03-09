Pavullo premia le 'sue' grandi donne

'Nel giorno della loro festa, crediamo che il modo migliore per rendere omaggio alle donne sia quello di celebrare e dare merito a quelle nostre compaesane che si sono distinte per passione, competenza e merito nei campi in cui hanno lavorato e/o prestato la loro opera. Ecco perché da 3 anni a questa parte in occasione dell’8 marzo ospitiamo in Comune una rappresentanza di donne di Pavullo e delle nostre frazioni che portano un esempio più che positivo: è giusto mostrare loro gratitudine e complimentarsi, ed è altrettanto importante che non si dia per scontato tutto ciò che hanno fatto e portato avanti non solo per sé e le loro famiglie, ma per la nostra intera comunità'. Così Camilla Lami, Assessore Comunicazione Istituzionale, Volontariato, Controllo di Gestione, Ricerca Risorse e Bandi del Comune di Pavullo nel Frignano, ha introdotto i nomi delle donne pavullesi che si sono distinte per meriti e che l'amministrazione ha, appunto, voluto omaggiare in occasione dell'8 marzo.

è stata una infermiera storica dell’ospedale di Pavullo, la sua opera prestata presso le sale operatorie è stata preziosa e infaticabile, e ora che è in pensione continua il suo impegno collaborando come volontaria nella parrocchia di Montecuccolo.

è una stimata pediatra e ha portato avanti il suo impegno con la massima serietà, dedizione e attenzione verso tutti i bambini ed i giovani che ha avuto in cura, guadagnandosi l’unanime affetto dell’intera comunità pavullese.

è professoressa di educazione fisica e oltre all’impegno per la promozione dello sport e delle discipline sia agonistiche sia ricreative, ha collaborato in numerosi progetti presso le Scuole Superiori di Pavullo, incluso lo storico laboratorio teatrale.

è ostetrica e ha lavorato dal 1988 al 2025 presso l’ospedale di Pavullo, ha fatto nascere intere generazioni di pavullesi, distinguendosi per la dedizione al lavoro, nonché per la sensibilità e l’attenzione verso mamme e bambini.

dopo aver lavorato una vita intera nel settore socio-sanitario ha proseguito il suo impegno nel volontariato guidando per lunghi anni la presidenza dell’Avis pavullese e avviando, nel corso del suo mandato in collaborazione con l’AVAP, l’importante progetto della nuova Casa del Volontariato.

la cui generosità le rende onore, oltre agli impegni professionali e famigliari è da molti anni alla guida dell’Associazione In..Oltre, collaborando con lodevole cura e attenzione alla promozione della conoscenza del nostro territorio e della cultura.

è forse tragli esempi più celebri di “rasdora” della nostra comunità, avendo promosso negli ultimi anni la non semplice pratica della cottura tradizionale delle crescentine nelle originali tigelle di pietra e collaborando senza sosta alle numerose iniziative locali.

ha fatto della ristorazione e della direzione della buona cucina la sua passione, portando avanti da una vita il suo impegno nella famosa pizzeria “Il Principe” di Pavullo, dove è un punto di riferimento per tutti i collaboratori e per la numerosa e affezionata clientela.

La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, il Consiglio Comunale dei Giovani, l’assessore Alice Sargenti e la Presidente del Consiglio Comunale Angela Arboresi.