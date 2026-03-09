Pavullo premia le 'sue' grandi donne

Carmen Rossi è stata una infermiera storica dell’ospedale di Pavullo, la sua opera prestata presso le sale operatorie è stata preziosa e infaticabile, e ora che è in pensione continua il suo impegno collaborando come volontaria nella parrocchia di Montecuccolo.
Robertina Bosi è una stimata pediatra e ha portato avanti il suo impegno con la massima serietà, dedizione e attenzione verso tutti i bambini ed i giovani che ha avuto in cura, guadagnandosi l’unanime affetto dell’intera comunità pavullese.
Paola Nicolai è professoressa di educazione fisica e oltre all’impegno per la promozione dello sport e delle discipline sia agonistiche sia ricreative, ha collaborato in numerosi progetti presso le Scuole Superiori di Pavullo, incluso lo storico laboratorio teatrale.
Cristina Baisi è ostetrica e ha lavorato dal 1988 al 2025 presso l’ospedale di Pavullo, ha fatto nascere intere generazioni di pavullesi, distinguendosi per la dedizione al lavoro, nonché per la sensibilità e l’attenzione verso mamme e bambini.
Lorenza Gamberini dopo aver lavorato una vita intera nel settore socio-sanitario ha proseguito il suo impegno nel volontariato guidando per lunghi anni la presidenza dell’Avis pavullese e avviando, nel corso del suo mandato in collaborazione con l’AVAP, l’importante progetto della nuova Casa del Volontariato.
Nicoletta Santi, la cui generosità le rende onore, oltre agli impegni professionali e famigliari è da molti anni alla guida dell’Associazione In..Oltre, collaborando con lodevole cura e attenzione alla promozione della conoscenza del nostro territorio e della cultura.
Luisa Gherardini ha fatto della ristorazione e della direzione della buona cucina la sua passione, portando avanti da una vita il suo impegno nella famosa pizzeria “Il Principe” di Pavullo, dove è un punto di riferimento per tutti i collaboratori e per la numerosa e affezionata clientela.
La cerimonia è stata organizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, il Consiglio Comunale dei Giovani, l’assessore Alice Sargenti e la Presidente del Consiglio Comunale Angela Arboresi.