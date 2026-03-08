Scuola: lunedì 9 sciopero sindacale per diritti delle donne

'Anche i sindacati modenesi Flc (scuola), Filcams (terziario) e Nidil (interinali-precari), aderiscono allo di sciopero di domani lunedì 9 marzo in occasione della giornata internazionale della donna per ribadire la richiesta di vere politiche di parità di genere, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il superamento del gender pay gap'. Ad annunciarlo le stesse sigle che nel motivare la mobilitazione sindacale richiamano la 'recrudescenza di una cultura maschilista che continua a produrre episodi sempre più frequenti di violenza e discriminazione, é necessario riaffermare con forza il nostro impegno per i diritti delle donne, a partire dalla piena autodeterminazione e dalla reale parità di genere. Nel nostro Paese persistono ancora profonde disuguaglianze di genere e le professioni con maggiore presenza femminile risultano spesso le più sottopagate e meno valorizzate.

A questo quadro si aggiungono scelte politiche preoccupanti del Governo come il disegno di legge sulla violenza sessuale (proposta Bongiorno) che sostituisce il principio del “consenso libero e attuale” con quello del “dissenso”, spostando di fatto il peso della prova su chi subisce la violenza'. Da qui le argomentazioni dei sindacati proseguono sul tema della violenza.

'Siamo di fronte a un aumento dei casi di sopraffazione e violenza – che coinvolgono sempre più spesso i nostri giovani, sia come vittime che come aggressori. E' di poche settimane fa la scoperta della 'lista stupri' nei bagni di una scuola modenese, segno che la necessità di una seria educazione sessuo-affettiva nelle scuole è uno strumento fondamentale di prevenzione, consapevolezza e rispetto.

L'impegno per i diritti delle donne prosegue ogni giorno in ogni luogo di lavoro, nella scuola e nella società, dove le donne rimangono le più penalizzate per salario, orario di lavoro e difficoltà nel tenere insieme i tempi di vita e di lavoro. Solo attraverso un’azione continua e condivisa - chiudono le forze sindacali - è possibile costruire un cambiamento reale'



