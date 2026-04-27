Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Impiegato licenziato in tronco: sciopero e presidio alla Caprari

Impiegato licenziato in tronco: sciopero e presidio alla Caprari

Oggi pomeriggio a seguito del provvedimento giudicato 'ritorsivo' nei confronti del lavoratore

1 minuto di lettura

Alta partecipazione dei lavoratori in produzione, viene segnalata dai sindacati, allo sciopero con presidio che si è svolto nel primo pomeriggio di oggi all'azienda metalmeccanica Caprari di Modena Ovest.
Motivo della mobilitazione il licenziamento in tronco di un impiegato per giustificato motivo oggettivo, ovvero quel tipo di licenziamento che un'azienda adotta per soppressione della mansione o per il venir meno del lavoro su quella postazione.

'Contestiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in un'azienda come la Caprari che non è in crisi e sta andando bene sul mercato' affermano Yawo Galli della Fiom Cgil di Modena e le Rsu di Fiom Cgil e Uilm Uil. I sindacati e la Rsu pensano che il licenziamento dell'impiegato non sia per giustificato motivo oggettivo, ma piuttosto un provvedimento ritorsivo nei confronti del lavoratore che presenta condizioni di fragilità personale e difficoltà a conciliare vita lavorativa e gestione familiare.

La mobilitazione di oggi – un primo sciopero di un'ora e mezza dalle ore 14 alle 15.30 - unitamente al blocco degli straordinari – è stata proclamata da Fiom Cgil, Uilm Uil e Rsu a seguito dell'incontro del 24 aprile scorso con l'azienda che si è dimostrata intransigente e indisponibile al ritiro del licenziamento.
Altre iniziative saranno poste in essere se l'azienda continua a mostrarsi indisponibile al ritiro del provvedimento.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: su 82 sopralluoghi solo 20 in regola

Modena, sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: su 82 sopralluoghi solo 20 in regola

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): ‘Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenza’

Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): ‘Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenza’

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Oltre cento partecipanti alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

L'azienda chiude, terzo giorno di presidio dei lavoratori alla Ascot Dom

L'azienda chiude, terzo giorno di presidio dei lavoratori alla Ascot Dom

Uil pensionati a congresso: William Manfredini confermato segretario

Uil pensionati a congresso: William Manfredini confermato segretario

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Articoli Recenti In Emilia Romagna oltre 90 aggressioni sui treni in un anno

In Emilia Romagna oltre 90 aggressioni sui treni in un anno

Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficiale

Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficiale

Modena, Pronto soccorso e Cau, Forza Italia: 'Nel 2025 quasi 20mila abbandoni e picco di accessi'

Modena, Pronto soccorso e Cau, Forza Italia: 'Nel 2025 quasi 20mila abbandoni e picco di accessi'

Due cortei divisi, uniti da Bella Ciao

Due cortei divisi, uniti da Bella Ciao