Modena, sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: su 82 sopralluoghi solo 20 in regola

'La situazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili di Modena e provincia è insoddisfacente, ed infatti non a caso sono in aumento morti ed infortuni. Stiamo attenzionando la situazione con un tour dedicato, solo nell’ultimo mese abbiamo svolto 82 sopralluoghi ed e’ emerso che solo una ventina erano in linea con gli standard normativi, quindi presso i quali i lavoratori utilizzavano i Dispositivi di Protezione Individuale. Inoltre per i lavori che vengono svolti in quota c’è ancora molto da fare'. A parlare è Luigi Ponticelli coordinatore della Feneal UIL di Modena categoria che si occupa di rappresentare i lavoratori dell’edilizia.

'Continuiamo a ricevere anche tante segnalazioni da cittadini, che ci inviano foto e video delle condizioni di lavoro riscontrate ad esempio in alcini cantieri all’aperto, quindi hanno metabolizzato l’importanza della Campagna che come UIL abbiamo lanciato, ovvero “Zero Morti sul Lavoro”. Nonostante il grande lavoro istituzionale che stiamo conducendo sul territorio attraverso protocolli ed accordi mirati, abbiamo constatato che c’e’ poca responsabilità da parte di coloro che materialmente dovrebbero tradurre quanto concordato; norme non rispettate, formazione non soddisfacente e pochi controlli rischiano di vanificare gli sforzi e gli intenti per ridurre una piaga che mina la vita degli addetti ai lavoro'

- chiosa Roberto Rinaldi, coordinatore confederale Uil Modena.





'Le Associazioni datoriali di settore hanno grosse responsabilità, specie quando sui cantieri registriamo situazioni nelle quali i lavoratori non conoscono minimamente le regole basilari della sicurezza, in molti casi sono lavoratori stranieri che purtroppo non parlano la lingua italiana; ed allora ci chiediamo che fine hanno fatto gli impegni presi in sede Provinciale sull’avvio di corsi di italiano per stranieri, di formazione mirata svolta a monte dell’avvio dell’attività lavorativa? In qualche caso c’è sicuramente negligenza da parte di qualche lavoratore, ma se nel 70% delle realtà visitate ci sono violazioni delle norme di base, allora ci chiediamo se gli accordi sono solo operazioni di cipria oppure appartengono alla visione di qualità del lavoro che, come convenuto deve mettere la vita davanti al profitto' – continuano i sindacalisti.





'Una cosa è certa, che servono più controlli da parte degli organi predisposti, e se mancano le risorse umane in quanto il Governo è parzialmente assente, i Comuni scendano in campo e facciano la loro parte, utilizzando magari i poteri organizzativi che hanno in serbo; la formazione deve essere uno strumento di emancipazione morale sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Chiediamo al Comune di Modena di partire con una campagna informativa mirata, a bilancio sono stati stanziati dei fondi, che ribadiamo essere pochi e chiediamo che in assestamento vengano aumentati e resi stanziali anche per il futuro; la stessa cosa la faccia anche la Provincia. Questa battaglia di civiltà va condotta insieme, ed ognuno deve svolgere realmente la sua parte, di propaganda politica siamo pieni, ora servono fatti prima che succedano altre tragedie'.