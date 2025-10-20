Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Perde il Castelnuovo. Camposanto supera il Maranello, pari nel derby tra United Carpi e Solierese

5 minuti di lettura
Prima vittoria della Pieve Nonantola che dopo un inizio di stagione da incubo, conquista la prima vittoria contro un deludente Masone.
Al 4’ si fa vedere in avanti La Pieve Nonantola con il tentativo di Gilli dalla sinistra che termina fuori. Al 17’ si sblocca il risultato a favore della squadra di mister Barbi, cross al centro di Gilli per Cantarello che da due passi supera Giaroli. Al 22’ conclusione insidiosa di Paoli dal limite, palla che esce di poco sulla sinistra. Al 29’ conclusione debole di Cheli, Giaroli blocca senza difficoltà. Al 33’ va di testa di Bonacini R. sul cross da calcio d’angolo, palla che termina di poco alta. Al 37’ La Pieve Nonantola trova il raddoppio con Gilli che trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo di Ventura su Cantarello. Al 51’ tiro dal limite di Pellegrino, blocca Giaroli. Al 55’ conclusione di Zagnoli dal limite, palla che esce di poco alla destra di Mbaye. Al 66’ La Pieve Nonantola trova la terza rete con il tiro preciso da fuori di Cheli che supera Giaroli. Al 79’ Pellegrino ci prova direttamente da calcio di punizione ma per Giaroli è tutto facile.
Al minuto 84 il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Burani su Pellegrino. Dal dischetto va proprio l’attaccante granata che calcia sulla sinistra ma Giaroli si distende e respinge. All’ 89’ conclusione del neo entrato Davitti, para Giaroli. Al 90’ ci prova Jocic di testa sul cross di Pozzi, palla ch

I tabellini

La Pieve Nonantola-Masone 3-1
Reti: 17' pt Cantarello (L), 37' su rig. Gilli (L), 21' st Cheli (L), 46' st Jocic (M)
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio (30' st Iazzetta), Sghedoni (22' st Pepe), Casarano, Cantarello, Montorsi (36' st Boriani), Cheli (43' st Davitti), Cataldo (40' pt Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Belfakir, Migliaccio, Traversi. All.: Barbi.
MASONE: Giaroli, Ventura, Valmori, Bonacini R. (1' st Pozzi), Burani, Zagnoli, Paoli (20' st Uhunamure), Toscedda (32' pt Melioli), Jocic, Campaniello (8' st Battigello), Bonacini D. (36' st Meyong). A disp.: Catellani, De Donno, Omari, Acquah. All.: Marchesini.
Arbitro: Raule di Bologna.
Note: ammonito Bonacini R.Castelnuovo-Casalgrande 1-2
Reti: 7' pt De Carluccio (Casa), 29' st Copertino (Cast), 31' st Di Costanzo (Casa)
CASTELNUOVO: Menozzi, Coviello (10' st Baffo), Fontanesi, Bellei Ponzi (27' st Lodi), Le Guern, Baroni, Veneri (10' st Carbone), Mazzoli (40' st Bellentani), Cantaroni (34' st Fugallo), Ienna, Copertino. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Carnevali, Manini.
All.: Casagrandi
CASALGRANDE: Moscardini, Hoxha, Peterlini (28' pt Pezzi), Fornari (34' st Runaj), Sabbadini, Pacella, Mediani, Strozzi, Di Costanzo, Borrelli (44' st Giordano), De Carluccio (21' st Lecce). A disp.: Pe, Sekyere, Palladini, Santi, Malavasi. All.: La Monica.
Arbitro: Reggiani di Finale Emilia.
Note: ammoniti Le Guern, De Carluccio, Mediani, Lecce.Maranello-Virtus Camposanto 0-2
Reti: 68' Gripshi, 90' Denteh
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (10' st Annovi), Evangelisti, Restilli, Tognin (30' st Trotta), Seghizzi, Zagari, Fontana (30' st Galli), Schiavone, Totaro, Baafi (15' st Barani). A disp.: Mawuli, Guidetti, Marverti, Rockson, Damiano. All.: Tosi
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto, Deliu, Pjolla, Malavasi, Grazia, Bortolazzi (40' st Diegoli), Ndrejaj (15' st Gripshi), Mogavero (30' st Denteh), Natali (60' Acanfora). A disp.: Grazia, Guandalini, Telicki, Ofosu, Mambrini. All.: Luppi
Arbitro: Belli di BolognaMedolla San Felice-Riese 2-0 giocata il 18/10
Reti: 33' pt Hoxha, 41' pt Tecku
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (38' st Bagni), Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Bernabiti (15' st Stabellini), Abusoglu (33' st Zanoli), Tecku, Camara (35' st Trajkovic), Haddaji (44' st Benassi). A disp.. Maccarinelli, Marconi, Franco, Bugneac. All.: Semeraro.
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Manicardi (11' st Borghi), Teocoli (35' st Pirondi), Bonora, Carra, Incerti, Canalini (11' st Moses Brown), Prandi, Mazzoli, Valenti (24' st Leonardi). A disp.: Benati, Barbieri, Di Stasio, Zannoni, Mussini.
All.: Pavesi
Arbitro: Krolikowski di Modena
Note: ammoniti Bernabiti, LeozappaSammartinese-Monteombraro 0-0 giocata il 18/10
SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali (40' st Singh), Montipò, Barbieri, Re, Bega, Turri, Valentini, Ametta, Bianchini (30' st Toscano), Salsi S. (24' st Vitiello). A disp.: Falavigna, Corradini, Perini, Malaguti, Berselli, Gigante. All.: Salsi A.
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi G. (25' st Corroppoli D.), Hinek R., Corroppoli S., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (25' st Nardi), Momodu (37' st Rizzo), Zattini, Pappalardo (30' st Florini). A disp.: Guerrieri, Borri, Gibertoni, Fusco, Marra. All.: Antonelli (squalificato)
Arbitro: Falaguasta di Piacenza
Note: ammoniti Mantovan, Ametta, Salsi S., Sighinolfi G., Bigi, Naini, Zattini, RizzoSporting Scandiano-Sanmichelese 1-2
Reti: 5' pt Notari (Sa), 3' st Pederzoli (Sp), 44' st Baisi (Sa)
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Bottazzi, Pederzoli (36' st Saetti), Corbelli, Barbieri, Leoncelli (45' st Giorgi). A disp.: Del Rio, Lasagni, Strozzi, Ferrari M., Rinaldini, Grisendi, Mohamed. All.: Giardina.
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Qshing, Minutolo, Alicchi, Tardini, Notari (41' st Gorzanelli), Manzini, Peddis (8' st Casta). A disp.: Frizza, Doku, Fontanini, Rafrafi, Vernia, Geti, Teneggi. All.: Azzurro.
Arbitro: Visani di Faenza.
Note: ammoniti Barbieri, MerliUnited Carpi-Solierese 2-2
Reti: 21' pt su rig. Feninno (S), 43' pt Ligabue (S), 39' st Kolaveri (U), 41' st Nadiri (U)
UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi, Kundome, Posponi (1' st Nappa), Hardy Nana (35' st Baraldi), Paramatti (1' st Albertini), Amura, Giovannini (10' st Pellacani), Kolaveri, Nadiri, Crispino. A disp.: Nicolosi, Vezzani, Contrera, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
SOLIERESE: Tosi, Gianelli (6' st Berni), Ligabue, Laino, Vignocchi, Mandreoli, Dapoto (42' st Mecorrapaj), Vaccari (19' st Boschetti), Tagliavini (19' st D'Ambrosio), Feninno, Pagano. A disp.: Prejmerean, Bozzani, Bartolomeo, Marani, Baroni. All.: Greco
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Nana, Kolaveri, Pagano, Mecorrapaj; espulso Pagano (S) al 46' st per doppia ammonizioneVirtus Correggio-Castellarano 2-1
Reti: 44' Carretti L. (V), 21' st Turci (C), 46' st Boccher (V)
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (30' st Davoli D.), Carretti L., Corradi, Bizzarri (14' st Pedrazzoli), Casarini, Bottoni (22' st Davoli M.), Mustica, Benevelli (26' st Sackey), Santini, Boccher (47' st Acquafresca). A disp.: Morgotti, Aveni, Morandi, Ferrari G. All.: Carretti M.
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (39' st Longu), Cavazzoli, Cani, Borgi, Turci, Tincani (11' st Pittalis), Travagliati, Guidetti (11' st Valentini), Rizzuto. A disp.: Peddis, Dakoli, Baldelli, Derbh, Lusoli, Grignani. All.: Lodi Rizzini.
Arbitro: Manzitti di Modena.
Note: ammoniti Bizzarri, Bottoni, Valentini, Cavazzoli
Matteo Pierotti
