Castelfranco: camion esce di strada e si ribalta, via Emilia in tilt

Pesantissime ripercussioni sulla circolazione stradale questa mattina dalle ore 8 lungo la via Emilia, dove un camion si è ribaltato dopo essere uscito di strada all’altezza della rotatoria nei pressi del McDonald’s, alle porte del centro di Castelfranco Emilia.

L’incidente, avvenuto in piena ora di punta, ha provocato code chilometriche per tutti i veicoli diretti da Modena verso Castelfranco, con lunghissime attese e traffico completamente bloccato in direzione Bologna



Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione del mezzo pesante e di messa in sicurezza della carreggiata, e la Polizia Locale, che ha interrotto il flusso veicolare verso il centro di Castelfranco, deviando temporaneamente i mezzi su percorsi alternativi in direzione Sant’Anna.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi, ma i danni materiali e i disagi alla viabilità sono ingenti. La viabilità resta fortemente rallentata e si invitano gli automobilisti a evitare la zona, utilizzando itinerari alternativi finché la strada non sarà completamente riaperta.



Notizia in aggiornamento