Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Il Castelfranco perde lo scontro salvezza col Bentivoglio ma la gara quasi sicuramente verrà ripetuta per un errore tecnico dell'arbitro

Il Castelfranco perde lo scontro salvezza col Bentivoglio ma la gara quasi sicuramente verrà ripetuta per un errore tecnico dell'arbitro, Fanucci di Forlì. Al 58’ la partita si sblocca su punizione battuta veloce dagli ospiti, con Righetti che serve Cacciapuoti per l’1-0. Dopo 5’ arriva l’espulsione di Scardovelli che interviene con le mani per scongiurare l’autogol di Benkouhail dopo il retropassaggio sbagliato: l'arbitro estrae il rosso ma da regolamento sarebbe al massimo un giallo visto che ha preso la sfera in area, non fuori. Con l’uomo in più, gli ospiti riescono a trovare il raddoppio con il tiro spettacolare
Spogliatoi. Fabrizio Ganassi, ds del Castelfranco: “Stiamo preparando il ricorso perché l'arbitro ha commesso un errore clamoroso: non doveva espellere il nostro portiere ma semplicemente ammonirlo perché ha preso la palla con le mani nell'area piccola, non fuori area. L'arbitro a fine gara ha ammesso l'errore e credo proprio, anzi lo spero, che la gara si rigiochi”.
Lorenzo Malaguti, ds del Bentivoglio: “Sarebbe davvero un peccato dover rigiocare questa partita vinta con merito sul campo. Io onestamente dalla tribuna non ho capito bene i motivi del rosso al loro portiere, c'era molta confusione, spero che l'arbitro l'abbia espulso per offese.
La beffa è che domenica noi avremo un giocatore squalificato proprio per questa partita”.

Il tabellino

Virtus Castelfranco-Bentivoglio 0-2
Reti: 13' st Cacciapuoti, 23' st Pirreca
VIRTUS CASTELFRANCO: Scardovelli, Pedone, Passini, Beqiraj (30' st Doffour), Testa, Benkhouail, Romanciuc (15' st Palmieri), Ndiaye, Calamosca, Campani (20' st Villa), Angoh. A disp.: Bartolini, Abaidoo, Cordella, Gargiulo, Angelino, Tondelli. All.: Napolitano.
BENTIVOGLIO: Albertazzi, Cacciapuoti (41' st Sofri), Cioni, Perelli, Quaquarelli, Di Giulio, Mezzetti (10' st Anatriello), Righetti (30' st Speculato), Pirreca, Grazioso, Parmeggiani (25' st Bisteghi). A disp.: Lipparini, Balboni, Di Stefano, Diolaiti, Pasquali. All.: Melotti.
Arbitro: Fanucci di Forlì.
Note: ammoniti Passini, Cioni; espulso Scardovelli (V) al 17' st
Matteo Pierotti
