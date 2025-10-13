Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Spogliatoi. Fabrizio Ganassi, ds del Castelfranco: “Stiamo preparando il ricorso perché l'arbitro ha commesso un errore clamoroso: non doveva espellere il nostro portiere ma semplicemente ammonirlo perché ha preso la palla con le mani nell'area piccola, non fuori area. L'arbitro a fine gara ha ammesso l'errore e credo proprio, anzi lo spero, che la gara si rigiochi”.
Lorenzo Malaguti, ds del Bentivoglio: “Sarebbe davvero un peccato dover rigiocare questa partita vinta con merito sul campo. Io onestamente dalla tribuna non ho capito bene i motivi del rosso al loro portiere, c'era molta confusione, spero che l'arbitro l'abbia espulso per offese.
Il tabellinoVirtus Castelfranco-Bentivoglio 0-2
Reti: 13' st Cacciapuoti, 23' st Pirreca
VIRTUS CASTELFRANCO: Scardovelli, Pedone, Passini, Beqiraj (30' st Doffour), Testa, Benkhouail, Romanciuc (15' st Palmieri), Ndiaye, Calamosca, Campani (20' st Villa), Angoh. A disp.: Bartolini, Abaidoo, Cordella, Gargiulo, Angelino, Tondelli. All.: Napolitano.
BENTIVOGLIO: Albertazzi, Cacciapuoti (41' st Sofri), Cioni, Perelli, Quaquarelli, Di Giulio, Mezzetti (10' st Anatriello), Righetti (30' st Speculato), Pirreca, Grazioso, Parmeggiani (25' st Bisteghi). A disp.: Lipparini, Balboni, Di Stefano, Diolaiti, Pasquali. All.: Melotti.
Arbitro: Fanucci di Forlì.
Note: ammoniti Passini, Cioni; espulso Scardovelli (V) al 17' st
Matteo Pierotti