Schianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi

La strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato sulla viabilità locale

Grave incidente questa mattina alle 10.30 in strada Bellaria a Modena.
L’incidente ha coinvolto tre veicoli: due auto e un trattore agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con ambulanze e automedica. I vigili del fuoco hanno estricato dalle lamieri due degli occupanti delle auto, feriti in modo grave.
La strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

