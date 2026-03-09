Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Sono un paziente oncologico: ai direttori dell'ospedale dico: scendete a vedere com'è la vostra struttura, fate qualcosa

Buongiorno, sono un paziente oncologico e per motivi personali non voglio dire il mio nome.

Da un anno circa mi reco al COM del Policlinico a Modena per visite e terapie dove trovo sempre personale meraviglioso e competente. 

Non so se vi è mai capitato di andarci e di dover parcheggiare nel cortile dietro, dove si vede la via Emilia. Se ci passate vi renderete conto del pietoso e indecente stato in cui versa: è una autentica vergogna. Si è costretti a passarci anche per uscire e tra cantieri eterni, buche, un prefabbricato che ha del fatiscente e laghetti degni della pesca nel fango ci si chiede come sia possibile una cosa del genere.

Io mi chiedo come facciano quei poveri dipendenti ad andarci tutte le mattine: le auto sono a serio rischio e noi pazienti siamo sballottati su e giù nelle buche che se si ha qualche dolore non può che peggiorare.

Ma possibile che la direzione non faccia nulla? Nell'ultimo anno la situazione è solo peggiorata: pochi parcheggi, indegni di essere chiamati tali, e mai un lavoro serio per restituire una dignità a questo luogo!

Ora mi spiego come mai a volte sento parlare i lavoratori che arrivano in ritardo per non trovare posto: con una situazione così mi meraviglio che continuino a stare dove stanno.

Io ho poco da andare avanti, la malattia non mi dà molta speranza ed è per questo che dico che qualcuno si deve vergognare.

Ai direttori dell'ospedale dico: scendete a vedere com'è la vostra struttura, fate qualcosa perché se io non ci sarò più ci saranno altri che vedranno questo scempio!

Abbiamo una eccellenza al COM ma fuori... Siamo messi male, molto male.

Mando anche qualche foto, così per avere un idea.

Lettera firmata

