Maratona non stop di trapianti in Emilia-Romagna: sette in 24 ore, due a Modena

Sette trapianti di organi in Emilia-Romagna in sole 24 ore. In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti - evento promosso dal ministero della Salute quest’anno alla 29esima edizione - l’Emilia-Romagna conferma ancora una volta il proprio ruolo di eccellenza in un ambito ad altissima specializzazione.

La rete donazione-trapianto dell’Emilia-Romagna è riuscita a portare a termine una sequenza eccezionale, una vera e propria maratona clinica durata 24 ore senza sosta. Dalla giornata di ieri sono stati realizzati negli ospedali della regione due trapianti di cuore e un trapianto di polmone a Bologna, due trapianti di fegato a Modena e due trapianti di rene, uno a Parma e uno nuovamente a Bologna. Un risultato straordinario reso possibile grazie alla perfetta integrazione tra i diversi centri trapianto e al lavoro sinergico di équipe multidisciplinari altamente specializzate.

Determinante la provenienza dei donatori, sia all’interno della regione sia da fuori Emilia-Romagna, a testimonianza di una rete che opera su scala interregionale e nazionale.

Le operazioni si sono svolte spesso in parallelo, con trapianti combinati e interventi eseguiti simultaneamente. Un impegno straordinario che ha richiesto non solo competenze mediche di altissimo livello, ma anche una logistica articolata e complessa con viaggi in treno, auto, sei voli, un elicottero e anche l’attivazione di un volo di Stato in stretta collaborazione con il Centro nazionale trapianti e il ministero della Salute.

Una rete complessa e perfettamente coordinata dal Centro regionale trapianti dell’Emilia-Romagna (CRT-ER), capace di superare distanze e tempi per garantire il buon esito degli interventi.

Con il grande impegno multiprofessionale (trapianti combinati, trapianti in contemporanea, 24h di trapianti no stop) delle chirurgie dei trapianti, delle rianimazioni e delle sale operatorie, di medici e infermieri che lavorano in un impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori, per salvare vite.

“Una sequenza di interventi d’eccezione resa possibile da un perfetto lavoro di squadra unito al massimo impegno della rete donazione-trapianto dell'Emilia-Romagna- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. Con al centro le persone: da un lato le professioniste e i professionisti sanitari, che con dedizione e competenza rendono possibile ogni singolo trapianto; dall’altro le famiglie delle donatrici e dei donatori, il cui gesto di straordinaria generosità rappresenta il primo anello di quella che può essere definita, a pieno titolo, una ‘rete di vita’”.

'Il 2025 conferma un andamento positivo e ci rende orgogliosi della nostra Rete regionale delle donazioni e dei trapianti e che all'attività sanitaria affianca anche quella organizzativa e di sensibilizzazione delle persone- aggiungono de Pascale e Fabi-.

Risultati che, ribadiamo, non sarebbero possibili però senza i donatori e le donatrici e il loro altruismo: a loro e alle loro famiglie va il nostro sincero ringraziamento'.

Il dato eccezionale delle ultime 24 ore testimonia la sinergia e l’attività dei centri di donazione e trapianto della regione Emilia-Romagna e si inserisce in un quadro complessivo significativo di crescita: 505 i trapianti realizzati nel 2025 trapianti, lo stesso numero registrato nel 2024, a conferma di un trend stabile e positivo. Un risultato che riflette non solo l’elevata professionalità delle strutture sanitarie regionali, ma anche la loro capacità attrattiva, con molti pazienti in lista d’attesa provenienti anche da altre regioni.

I dati 2025

I 505 organi trapiantati nel 2025 provengono da 305 segnalazioni, di cui 188 utilizzate. Cala la percentuale delle opposizioni: il 20,7% rispetto al 23,3% del 2024. I trapianti di cuore sono stati 39 (rispetto ai 30 dell'anno scorso), 209 quelli di fegato da cadavere e 2 da vivente, 181 quelli di rene da cadavere e 61 da vivente (un dato record per la storia dell'Emilia-Romagna), 11 quelli di polmone (il doppio rispetto al 2024).