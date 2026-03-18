Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

È evidente che siamo di fronte a problemi strutturali: personale non formato adeguatamente e assenza di procedure chiare e uniformi

2 minuti di lettura

Vorrei denunciare un disservizio intollerabile presso l’area ecologica Leonardo, già oggetto di una pratica aperta con Hera, per la quale non ho ancora ricevuto alcun riscontro.

Mi sono recato presso la struttura per conferire manufatti in acrilico, tra cui una vasca da bagno di appena 11 kg: un dato che rende impossibile confonderla con vetroresina. Nonostante ciò, il personale ha rifiutato il conferimento senza alcuna verifica, ignorando la scheda di sicurezza del prodotto e dimostrando totale impreparazione e superficialità nell’applicazione delle regole.

A peggiorare la situazione, un’addetta ha interrotto in modo brusco una mia comunicazione telefonica con Hera, contribuendo ad aumentare il disagio e il senso di incompetenza del servizio.

Il manufatto rifiutato continua a occupare parte del mio garage, mentre non arriva alcuna istruzione chiara. Si tratta di un comportamento inaccettabile da parte di un servizio pubblico che dovrebbe agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti, non ostacolarlo.

È evidente che siamo di fronte a problemi strutturali: personale non formato adeguatamente, assenza di procedure chiare e uniformi, mancanza di responsabilità nel prendere decisioni operative.

Alla luce di quanto sopra, chiedo un intervento immediato dell’assessore Molinari affinché:

-vengano accertate responsabilità precise sull’accaduto;

-sia garantita una formazione rigorosa e obbligatoria al personale;

-siano adottate procedure operative chiare, uniformi e trasparenti;

-vengano date indicazioni immediate sul conferimento dei manufatti rifiutati.

Ritardo o inerzia non sono più accettabili: la gestione dei rifiuti è un tema cruciale per la tutela ambientale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Eventuali ulteriori ritardi saranno considerati una grave negligenza politica e amministrativa.

Confido in un riscontro tempestivo, chiaro e operativo.

Distinti saluti,

Stefano Bellei 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L'Azienda ospedaliera: 'Parcheggio Com? In realtà è area verde e non può essere sigillata'

L'Azienda ospedaliera: 'Parcheggio Com? In realtà è area verde e non può essere sigillata'

Agenzia Casa, dal Comune di Modena 138mila euro a una ditta milanese per campagna di promozione

Agenzia Casa, dal Comune di Modena 138mila euro a una ditta milanese per campagna di promozione

Landini oggi difende la Costituzione, ma nel periodo dell'orrore del Green Pass dov'era?

Landini oggi difende la Costituzione, ma nel periodo dell'orrore del Green Pass dov'era?

'Modena, rimozione della ruota al Novi Sad: sindaco allergico alle critiche'

'Modena, rimozione della ruota al Novi Sad: sindaco allergico alle critiche'

Dilettanti, cambiano altre panchine: Modonesi al Colombaro

Dilettanti, cambiano altre panchine: Modonesi al Colombaro

Volley, sgambetto Piacenza a Modena

Volley, sgambetto Piacenza a Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena, fallimento progetto ruota panoramica specchio di una mancanza di visione

Modena, fallimento progetto ruota panoramica specchio di una mancanza di visione

Perchè al referendum sulla giustizia voterò Sì

Perchè al referendum sulla giustizia voterò Sì

Perché al referendum sulla giustizia voterò No

Perché al referendum sulla giustizia voterò No

Emergenza sicurezza a Modena, partiamo dal dire grazie alle forze dell’ordine che operano nella nostra città

Emergenza sicurezza a Modena, partiamo dal dire grazie alle forze dell’ordine che operano nella nostra città