Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

La merce è risultata in parte oltre la data di validità e in parte priva delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità

1 minuto di lettura

Ispezione dei Nas di Parma presso una macelleria in provincia di Modena, nella zona della bassa pianura. Nel corso della verifica, i militari hanno sequestrato 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e preparati di carne, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro. La merce è risultata in parte oltre la data di validità e in parte priva delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, requisito fondamentale per garantire la corretta filiera e la sicurezza del consumatore.

A carico del titolare dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.

