Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Ispezione dei Nas di Parma presso una macelleria in provincia di Modena, nella zona della bassa pianura. Nel corso della verifica, i militari hanno sequestrato 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e preparati di carne, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro. La merce è risultata in parte oltre la data di validità e in parte priva delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, requisito fondamentale per garantire la corretta filiera e la sicurezza del consumatore.

A carico del titolare dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.