Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Nel caso di somme non recuperabili il Consiglio di Indirizzo potrebbe avviare azione verso i ruoli apicali che per 5 anni non si sono accorti di nulla. Azione di cui per ora non c'è traccia

3 minuti di lettura
Anche se, opportuno ribadirlo, gli enti (Amo e Fondazione Modena), sono diversi, il tema dell’azione di responsabilità civile verso i ruoli apicali per il recupero delle somme sottratte o distratte in maniera fraudolenta per anni da parte di dipendenti infedeli (senza che gli organismi di vigilanza interni lo evidenziassero), accomuna i due clamorosi casi modenesi.
 

In queste ore il via dell’azione di responsabilità civile avviata dall’assemblea dei soci dell’Agenzia per la Mobilità, verso i ruoli apicali dell’agenzia stessa per il recupero delle somme distratte in caso di impossibilità della dipendente accusata di adempiere, ha portato l’attenzione su chi, nel caso della Fondazione Modena, potrebbe, per attivarsi per una analoga azione attraverso il Consiglio di Indirizzo. Del resto il recupero del milione e più di euro finito in maniera fraudolenta dai conti delle Fondazione su 8 conti privati (compreso quello del dipendente infedele per ora unico indagata), non è per nulla scontato, nonostante il cauto ottimismo espresso dal Presidente Tiezzi nell’ultima conferenza stampa. Il Consiglio di Indirizzo nel proprio ruolo di garanzia rispetto al patrimonio della Fondazione, potrebbe avviare una azione di responsabilità nei confronti dei ruoli apicali. Nel caso della Fondazione, come specificato nello statuto, nei confronti del CDA e del Consiglio di Revisori.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Parliamo di sistemi di controllo interni (che comprendono anche l'Organismo di Vigilanza) che per cinque anni non sono stati, oggettivamente in grado di rilevare una distrazione sistematica di fondi, per più di un milione di euro, avvenuta attraverso più di 800 bonifici disposti in 5 anni a destinatari altri rispetto a quelli ai quali avrebbero dovuto essere indirizzati.
 

Una distrazione talmente ampia ed endemica di fronte alla quale anche la tesi ‘della volontà fraudolenta unita alla sofisticazione informatica nei meccanismi con cui si svolgevano le operazioni’, sostenuta anche dal direttore generale in risposta alla nostra domanda, per motivare il fatto di non essersi accorto di nulla, potrebbe non bastare a escludere una responsabilità oggettiva, anche se non diretta. E quindi una azione di responsabilità nei confronti del CDA e degli organismi di Vigilanza. Il Consiglio di Indirizzo potrebbe valutare se la prolungata e mancata segnalazione di operazioni fraudolente configuri una violazione del dovere di vigilanza, rendendo l'azione di responsabilità un atto quanto meno opportuno, se non dovuto, per il recupero delle somme nel caso in cui il recupero stesso non fosse possibile attraverso l’azione nei confronti dei responsabili.
 

Il Consiglio di Indirizzo, in quanto organo di garanzia della Fondazione, sarebbe chiamato a valutare se la 'diligenza professionale' richiesta a chi amministra milioni di euro di risorse collettive sia stata effettivamente esercitata.
Un periodo così lungo di ammanchi fatica, anche ad occhi tecnicamente profani a conciliarsi, con il principio di protezione del patrimonio sociale.
 

Qualora il Consiglio di Indirizzo (che lo ricordiamo è composto da 19 componenti tra cui il presidente), decidesse di non agire nonostante l'evidenza del danno, e, nel caso specifico, della oggettiva inadeguatezza nell’efficacia dell’attività di vigilanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) potrebbe intervenire con i propri poteri di vigilanza, sollecitando l'azione o, nei casi più gravi, avviando la procedura di scioglimento degli organi inadempienti. Del resto è proprio dall’esterno, e non dall’interno, che sarebbero arrivati anche i primi alert su operazioni sospette che dal luglio 2025 hanno portato agli approfondimenti della Guardia di Finanza sfociati poi nei risultati delle indagini resi note alla metà dell’ottobre successivo, ovvero all’evidenza di un ammanco salito dagli oltre 850.000 euro dichiarati dalla Guardia di Finanza, all’oltre 1,1 milioni di euro accertati dalla società esterna di revisione e ufficializzati, 5 mesi dopo, nella conferenza stampa dei giorni scorsi.
Conferenza nella quale il presidente Tiezzi si è impegnato a garantire, nel rispetto del riserbo delle indagini, aggiornamenti rispetto alle azioni relative al tentativo di recuperare le somme sottratte.
L’esito positivo o negativo di questo tentativo potrebbe fornire o meno i presupposti per una azione di responsabilità nei confronti dei ruoli apicali della Fondazione. Azione di cui fino ad ora, da parte del Consiglio di Indirizzo, non c’è stata traccia.
 

Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, la Bonissima ad Ermanno Zanotti volto storico del volontariato

Modena, la Bonissima ad Ermanno Zanotti volto storico del volontariato

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Nascondeva la droga nelle siepi del parco giochi: arrestato spacciatore

Nascondeva la droga nelle siepi del parco giochi: arrestato spacciatore

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'