Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

La polizia ha arrestato un tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri intorno alle 10 la Squadra Volante, nel transitare in via delle Costellazioni, ha notato il 20enne che alla vista della polizia ha tentato di eludere un eventuale controllo, portandosi in una zona più defilata. Gli agenti insospettitesi hanno proceduto alla sua identificazione. L’uomo aveva nella disponibilità oltre 150 grammi tra cocaina e hashish oltre a 75 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Il 20enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione che sta istruendo le pratiche ai fini della sua espulsione con accompagnamento al centro per i rimpatri.