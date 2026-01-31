Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Tragedia oggi pomeriggio alle 17 a San Possidonio. All’incrocio fra via Mazza e via Chiavica Mari si sono scontrate due auto: nello schianto ha perso la vita un bambino di sei anni. Il piccolo era in auto col padre 48enne, alla guida di una Volkswagen Tiguan, quando il mezzo si è scontrato frontalmente con una Bmw dove si trovavano due 42enni. Sul posto i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il bambino è deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Ricoverati il padre del bambino e i due occupanti dell'altro mezzo.