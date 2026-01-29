Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco

L’operaio è stato messo in sicurezza e tempestivamente calato a terra per essere affidato alle cure dei medici

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti intorno alle 16 di oggi in via Nilde Iotti per il soccorso a un operaio colto da malore mentre si trovava all’interno di un cantiere edile.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando i colleghi dell’uomo hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Considerata la posizione dell'infortunato e la necessità di una movimentazione in piena sicurezza, la sala operativa ha inviato sul posto anche l'autoscala per agevolare le operazioni di recupero in quota. Grazie all’utilizzo dei mezzi speciali, l’operaio è stato messo in sicurezza e tempestivamente calato a terra per essere affidato alle cure dei medici. Ora è ricoverato in ospedale per accertamenti.

