Patrono e prima domenica del mese: week end a ingresso libero ad Ago Modena

A San Geminiano anche visite guidate gratuite alle mostre Abitare il tempo e L’oca gigante e altre meraviglie

Sabato 31 gennaio, in occasione del patrono di Modena San Geminiano, e domenica 1 febbraio, la prima del mese quindi con l’iniziativa “Domenica al Museo”, le mostre di Ago si possono visitare gratuitamente, con orario continuato dalle 11 alle 19. E sabato è possibile anche partecipare alle visite guidate gratuite prenotandosi sul sito agomodena.it.

Alla Palazzina dei Giardini ducali è in corso la mostra “Abitare il tempo” dell’artista palestinese Taysir Batniji con opere che raccontano l’esilio da Gaza ed evocano l’orrore della guerra, con una narrazione poetica, spesso venata da un’amara ironia. La mostra, a cura di Daniele De Luigi, propone una riflessione dove l’attualità si intreccia con le memorie personali e familiari di un artista originario di Gaza che da anni vive in Francia ma resta profondamente legato alla terra di origine da cui, però, è tenuto lontano da tempo. La visita guidata è in programma alle 16. La mostra è aperta fino a domenica 15 febbraio.

A Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, invece, si può visitare la mostra di Paolo Ventura “L’oca gigante e altre meraviglie” che, curata da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, propone opere che rappresentano brevi narrazioni dove rimane aperto il confine tra verosimile e fantastico e dalle quali emergono la fascinazione per il circo, il travestimento, i racconti di guerra. L’universo creativo di Ventura è caratterizzato da ambientazioni sospese tra realtà e fantasia, fotografie frequentemente contaminate dall’intervento pittorico e dal collage.

Sempre a Palazzo Santa Margherita si può visitare anche il Museo della Figurina dove, accanto alla collezione permanente, è allestita anche una sezione della mostra di Ventura. La visita guidata si svolge alle 17. La mostra è aperta fino a domenica 8 febbraio quando chiuderà per alcuni giorni anche il Museo per riaprire mercoledì 18 febbraio.

