Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: denunciati alla PL

L’episodio all’incrocio tra via San Faustino e viale Italia. Le persone coinvolte hanno finto uno scontro auto-bici con feriti e fuga del conducente del veicolo

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio la Polizia locale di Modena è intervenuta in via San Faustino, all’incrocio con viale Italia, a seguito della segnalazione di un incidente stradale tra un'auto e una bicicletta. Sul posto era già presente un’ambulanza, con i sanitari impegnati nel soccorso di un ciclista che riferiva di essere stato urtato da un’autovettura di colore scuro, allontanatasi subito dopo l’impatto. È stata fornita una descrizione sommaria del presunto conducente e il ciclista è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso di Baggiovara, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni, salvo complicazioni.



Già dai primi accertamenti, tuttavia, la ricostruzione fornita è apparsa poco compatibile con quanto riscontrato sul luogo dell’intervento, dove non erano presenti segni riconducibili a una collisione, come frammenti o tracce di frenate sull’asfalto.



L’analisi delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza (l’incrocio in questione è tra quelli monitorati) ha permesso di chiarire l’accaduto: le riprese mostrano infatti tre persone inscenare un finto incidente, posizionando una bicicletta a terra e simulando la presenza di un ferito, per poi allertare i soccorsi. Nei minuti precedenti non risultano immagini di alcun urto né del passaggio della presunta autovettura indicata.

Una volta conclusi gli accertamenti, le persone coinvolte, tutte residenti a Modena da anni, sono state convocate presso il Comando della Polizia locale e denunciate per simulazione di reato, falsa attestazione a pubblico ufficiale, falso ideologico, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

