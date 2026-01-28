Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

E' morto Eros Canepari, l'89enne che il 4 gennaio uccise la figlia

L'anziano era stato inizialmente condotto nel carcere di Sant'Anna, ma le sue precarie condizioni psicofisiche avevano reso necessario il ricovero

E’ deceduto a 89 anni Eros Canepari, l'uomo che 23 giorni fa ha ucciso la figlia Monica, a Castelnuovo Rangone. L'anziano si è spento ieri all’ospedale di Baggiovara, dove era stato ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni fisiche.

L'anziano era stato inizialmente condotto nel carcere di Sant'Anna, ma le sue precarie condizioni psicofisiche avevano reso necessario, lo scorso 16 gennaio, un trasferimento presso la struttura di Villa Igea: un improvviso peggioramento di salute aveva imposto un ulteriore ricovero d'urgenza a Baggiovara, dove è spirato lunedì.

L'uomo il 4 gennaio aveva ucciso la figlia Monica 63enne colpendola con un martello. All’interno dell’abitazione dove è avvenuto il delitto era presente anche la madre della vittima, di 87 anni. Eros Canepari era da diverso tempo in cura presso un centro di salute mentale del circondario e, nel settembre scorso, era già stato destinatario di un intervento da parte dei carabinieri di Castelnuovo Rangone che avevano proceduto al ritiro cautelativo, a causa del suo stato mentale, di una pistola legalmente detenuta.

