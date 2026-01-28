Arretrati tribunale: obiettivi di riduzione raggiunti nel civile, per il penale decisivo 2026

Processo civileNel civile, il traguardo raggiunto è stato definito dal presidente Alberto Rizzo come “particolarmente positivo”, e i numeri lo confermano. I procedimenti ultra-triennali iscritti fino al 31 dicembre 2021 e definiti dal Tribunale sono stati 365, superando l’obiettivo fissato a quota 349. Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, 'si tratta di un risultato che va oltre le aspettative e che testimonia l’efficacia del lavoro svolto nelle tre sezioni civili, dove gli iter procedurali sono stati conclusi con un ritmo superiore a quello programmato'. Dei 436 procedimenti ultra-triennali ancora pendenti al 30 giugno 2024, ne restano da definire 71, un dato che conferma come l’arretrato sia ormai ridotto a una quota residuale.
Lavoro e previdenza: arretrato ultra-triennale completamente azzeratoUn risultato altrettanto significativo arriva dalla materia del lavoro e della previdenza, dove l’arretrato ultra-triennale è stato completamente azzerato.
La situazione nel settore penaleSe il civile mostra un quadro di forte consolidamento, diverso è il panorama del settore penale. Qui, pur registrando un miglioramento nella gestione delle cause in ingresso — aumentate rispetto agli anni precedenti — non si è riusciti a ottenere lo stesso livello di abbattimento dell’arretrato. Una parte consistente dei procedimenti sopravvenuti, circa il 15%, riguarda il Codice Rosso, segno di una crescente attenzione verso i reati di violenza domestica e di genere.
Nonostante l’impegno dei magistrati e del personale, l’arretrato penale non è stato ancora eliminato. Resta tuttavia un obiettivo centrale per il 2026, verso il quale si stanno orientando gli sforzi organizzativi e operativi dell’ufficio, con la consapevolezza che la riduzione dei tempi della giustizia penale rappresenta un tassello fondamentale per la tutela dei diritti e la credibilità del sistema.Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un Tribunale che, pur operando in condizioni di carenza strutturale, riesce a garantire risultati di rilievo grazie alla professionalità e alla dedizione del personale. Il settore civile si distingue per l’efficienza raggiunta, mentre il penale mostra segnali di tenuta e una chiara direzione verso il miglioramento. In entrambi i casi, ciò che appare evidente è che la giustizia funziona quando chi la serve lavora con competenza, responsabilità e senso istituzionale, anche nelle condizioni più difficili.