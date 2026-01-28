Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fermato mentre cammina in tangenziale: addosso anche munizioni

Il 64enne italiano ha ricevuto un foglio di via obbligatorio del Comune di Modena della durata di tre anni

Aveva con sè, nascosti nel giubbotto, vari oggetti atti ad offendere: cacciaviti, pinze, forbici, taglierino in metallo, punta in ferro della lunghezza di 12 cm, oltre a due munizioni calibro 22 e una carta d’identità risultata oggetto di furto. Elemento che ha fatto scattare una denuncia e lo ha fatto inserire nell'elenco di persone ritenute pericolose per la sicurezza per la sicurezza. Ciò ha fatto emettere nei confronti di un 64enne italiano, residente a Novara, fermato dalla Polizia di Stato mentre camminava lungo il tratto della tangenziale nord, (Boris Paternack), precisamente tra le uscite 5 e 6 in direzione Bologna, e con l'intento di attraversarla. A seguito della perquisizione personale che ha portato al rinvenimento del materiale nascosto nel giubbotto, per lui è scattata la denuncia e foglio di via obbligatorio emesso dal Questore.
La posizione amministrativa del 64enne è stata vagliata dalla Divisione Anticrimine della Questura.
Accertato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non ha alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di tre anni, ritenendolo ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.

