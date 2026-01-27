Unimore in lutto, è morto il professor Immovilli alla vigilia del suo 86esimo compleanno

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Gianni Immovilli, avvenuta il 26 gennaio 2026, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena.Era nato il 27 gennaio 1940 a Reggio EmiliaProfessore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna dal 1978, dove ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Istituto di Elettronica nel triennio 1981–1983, dal novembre 1994 il professor Immovilli ha svolto la propria attività accademica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia come professore ordinario di Telecomunicazioni. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera in Unimore, è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria dal 1996 al 2001 e Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dal 2002 al 2010. Dal 2000 ha inoltre coordinato il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, mentre dal 1997 al 2003 è stato membro del Senato Accademico in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento dell’Area Tecnico-Scientifica. A livello nazionale e internazionale, il Prof. Immovilli ha ricoperto ruoli di primo piano: è stato Presidente del Gruppo di Coordinamento Nazionale di Ricerca Telecomunicazioni e Teoria dell’Informazione (GTTI) dal 1993 al 1999, membro della Commissione Radio Scientifica Italiana e del Consiglio Scientifico del Centro di Studio per Metodi e Dispositivi per Radiotrasmissioni del C.N.R.di Pisa. La sua intensa attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni su riviste internazionali e contributi presentati ai più autorevoli congressi del settore. I suoi principali ambiti di ricerca hanno riguardato, tra gli altri, l’estensione della teoria di Rice sull’effetto di soglia nella modulazione di frequenza, la demodulazione di frequenza a bassa soglia, i trasmettitori di potenza a stato solido e a larga banda, i ponti radio numerici terrestri e satellitari e i sistemi radiomobili. Nel 1988 è stato nominato coordinatore del primo progetto nazionale di ricerca sulle Comunicazioni Radiomobili, finalizzato allo studio dello sviluppo della rete radiomobile pan-europea. Profondamente stimato dalla comunità accademica, il Prof. Immovilli ha dato un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo dell’Ingegneria presso l’Ateneo modenese. Unimore lo ricorda per la straordinaria dedizione professionale, l’onestà intellettuale e la gentilezza che ne hanno contraddistinto il profilo umano e scientifico.