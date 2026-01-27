San Geminiano: la corrida della solidarietà

I numeri

Il percorso

Le iscrizioni e la solidarietà

Tradizione, sport e festa popolare si ritroveranno fra pochi giorni per la 52esima edizione della Corrida di San Geminiano. L’evento podistico simbolo del 31 gennaio, Festa del Patrono di Modena, torna come sempre ad animare le vie del centro cittadino e non solo a partire dalle 14.30 grazie alla consueta organizzazione de La Fratellanza 1874.Come ogni anno atleti, podisti, amanti della corsa e famiglie si ritroveranno sul percorso che da Viale Berengario porta al Santuario di Cognento e ritorno in una giornata magica presentata questa mattina presso il Palazzo comunale, con una conferenza a cui hanno preso parte l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Maurizio Borsari, presidente della Fratellanza; Gianluigi Cozza, responsabile territoriale Retail Modena Nord di BPER: Banca; Dr. Francesco Neviani, Group Chief Financial Officer di Opocrin e Maria Concetta Pezzuoli, Delegata di Modena di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS.Per la prima volta nella sua storia la gara competitiva farà registrare il sold out, con gli ultimi pettorali a disposizione per raggiungere il numero massimo di 1000 che saranno assegnati nelle prossime ore. In attesa di conoscere i nomi degli atleti più accreditati che animeranno la corsa, però, i primi riscontri parlano di un innalzamento del livello medio dei partecipanti a conferma dell’attesa con cui in tanti aspettano questo appuntamento unico nel suo genere.Anche la prova non competitiva, inoltre, si preannuncia il solito successo con il solito mare di modenesi che si riverseranno sul percorso. Il dato parziale alla mattinata di oggi, infatti, parla di 2800 presenze già confermate con la novità delle iscrizioni online che ha fatto registrare un grande successo. Le ultime giornate e la stessa mattinata del 31 contribuiranno, come sempre, in maniera significativa a far lievitare questi numeri in cui spicca già la solita nutrita partecipazione dell’Accademia Militare con ben 480 Cadetti pronti ad onorare l’appuntamento.L’edizione 2026, come detto, sarà la 52esima Corrida di San Geminiano che riproporrà ancora una volta tutte le peculiarità che ne hanno fatto la storia. La prova competitiva vedrà gli atleti iscritti affrontare i consueti 13,350 chilometri che li porteranno fino a Cognento, per poi fare ritorno in città alle porte del centro storico con l’arrivo nella classica cornice del Novi Sad. Confermatissimi, ovviamente, anche gli eventi non competitivi come la Corrisangeminiano, sullo stesso percorso e distanza della Corrida competitiva, e la Minicorrida di 3 chilometri.L'intero percorso l'area dell'arrivo sarà seguita ed animata dallo staff di Radio Pico Mirandola.Per le gare non competitive l’iscrizione costerà 7 euro e sarà possibile con le seguenti modalità:· Fino al 29 gennaio on-line collegandosi al sito: https://www.endu.net/it/events/corrida-di-san-geminiano/· Fino al 30 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19, presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza n° 70, 41126 Modena.· Il 31 gennaio dalle ore 10 presso la segreteria sita all’intero del PalaMolza.Per tutti ci sarà l'opportunità di offrire un contributo all'Ant Associazione Nazionale Tumori che da decenni si occupa dell'assistenza domiciliare dei pazienti oncologici. La società La Fratellanza ha già donato una quota mentre il resto starà al buon cuore non solo degli iscritti alla Corrida ma a tutti i cittadini che attraverso il link al pagamento dell'iscrizione potranno anche onare direttamente senza iscriversi“La ‘Corrida con il Cuore’ è il titolo che quest'anno la manifestazione sportiva più nota e amata a Modena ha scelto per sostenere ANT contribuendo all'acquisto di un automezzo attrezzato per il servizio di accompagnamento dei malati oncologici che hanno necessità di sottoporsi a cure specialistiche presso il Policlinico di Modena.A nome di ANT ringrazio La Fratellanza per questa scelta molto importante anche per il valore sociale a tutela della salute, che accomuna le ns. realtà”.- ha affermato la Delegata di Modena di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, Maria Concetta Pezzuoli.“Come sempre avremo una manifestazione internazionale competitiva che mantiene tutte le sue caratteristiche e che per la prima volta nella storia andrà sold out in questi giorni. Al tempo stesso abbiamo cercato di innovare e incentivare la partecipazione a quella che è la parte popolare della Corrida. Abbiamo inserito un momento dedicato ai più piccoli con la CorriBimbi e abbiamo cercato di dare un connotato di solidarietà all’intero evento, in accordo con ANT, promuovendo una sottoscrizione per la raccolta di fondi necessari all’acquisto di un mezzo di trasporto per pazienti oncologici. Per tutti questi motivi speriamo che anche la parte popolare raggiunga e superi i numeri degli scorsi anni” - ha affermato Il presidente della Fratellanza, Maurizio Borsari:la quota d’iscrizione rimane pari a 20 euro e sono ammessi gli atleti nati nel 2008 o nelle annate precedenti che soddisfino uno dei seguenti requisiti:· essere tesserati per il 2026 per Società affiliate alla FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera· tesserati a club affiliati a Federazioni straniere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA· possessori della RUN CARD dai 20 anni di età in poi, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla Società organizzatrice· tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in possesso della Run Card – EPS, presentando anche in originale il certificato medico di idoneità agonistico specifico per l’atletica leggera che sarà poi conservato in copia dalla Società organizzatriceLe iscrizioni sono già aperte e dovranno pervenire entro il 29 gennaio 2026 on-line collegandosi al sito: https://www.endu.net/it/events/corrida-di-san-geminiano/. Il numero massimo di atleti che potranno partecipare è fissato a 1000, non è possibile sostituire un nominativo già iscritto e non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione. In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della società organizzatrice, non sarà riconosciuto alcun rimborso o slittamento di iscrizione all’edizione successiva. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite il sito ENDU contestualmente all’iscrizione, con commissioni a carico dell’ordinante con le seguenti modalità:· carta di credito· Satispay· bonifico diretto Klarna· bonifico tradizionale (quest’ultimo solo fino a una settimana prima dell’evento)