Modena, Palamolza: riqualificazione da 1 milione e 150mila euro

In primavera prenderanno il via i lavori che permetteranno di completare il rinnovamento interno ed esterno del PalaMolza, lo storico Palazzetto dello sport di viale Molza a Modena.Nelle settimane scorse la Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, ha infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del padiglione A, e sono attualmente in corso le procedure per affidare l’intervento.“Il progetto di completamento della riqualificazione del PalaMolza – commenta Guerzoni – è uno dei più rilevanti messi in campo a inizio consiliatura e va a confermare la scelta strategica dell’Amministrazione di mantenere e riqualificare l’impianto sportivo a fianco del Novi Sad, funzionale non solo alle politiche sportive dell’Ente ma anche al presidio e alla sicurezza di quell’area della città”.L’intervento, che segue i lavori di rinnovo del padiglione B, prevede la riqualificazione architettonica e l’efficientamento energetico del padiglione A, il risanamento della copertura e il miglioramento delle condizioni di benessere e accessibilità dell’impianto sportivo, oltre alla messa in sicurezza dell’area esterna. Il progetto, del valore di 1 milione 150 mila euro, viene finanziato per un milione attraverso risorse messe a disposizione dal ministero per lo Sport e Giovani nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2024”, finalizzato alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità, il miglioramento della qualità della vita, con impianti più sicuri e accessibili.La quota rimanente sarà invece a carico dell’Amministrazione comunale.Di proprietà del Comune di Modena e attualmente affidato in gestione alla We Sport Modena ssd srl (e la palestra di boxe all’Accademia pugilistica modenese asd), il PalaMolza si trova in una zona ad alta vulnerabilità sociale e l’intervento, in linea con le finalità del bando, è volto sia a migliorare la fruibilità dell’impianto a livello agonistico sia a migliorare la vivibilità dell’area esterna, favorendo una frequentazione positiva della zona.In particolare, nell’ambito della riqualificazione e dell’efficientamento del padiglione A, il progetto prevede il rifacimento della pista da hockey regolamentare, adeguata alla normativa Coni e Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) per la pratica dell’hockey a rotelle, utilizzata anche per il pattinaggio artistico, ma anche l’efficientamento energetico tramite relamping degli spazi per le attività di boxe, pesistica e sollevamento pesi.La nuova pista, di forma rettangolare, sarà ridimensionata nel rispetto delle dimensioni standard minime previste da regolamento e pavimentata in legno massello flottante; prevederà una maggiore area libera perimetrale e garantirà una fascia di rispettoin corrispondenza della tribuna.Sarà inoltre installata una balaustra regolamentare compatibile con il pattinaggio artistico, dotata di due cancelletti per gli atleti delle squadre, due cancelletti lato tribuna e di un cancello per l’accesso straordinario di mezzi manutentivi, oltre a una rete di protezione per il pubblico sospesa a soffitto fino al piano del campo. Saranno presenti aree dedicate alle squadre con panchine, uno spazio per il tavolo degli ufficiali di gara e un posto destinato al tavolo tecnico. Ingressi, spazi, percorsi dedicati ad atleti, staff e giudici saranno distinti e separati dagli spazi e dai percorsi destinati al pubblico.È previsto il rifacimento della pavimentazione dell’intero padiglione: parquet in legno massello per la pista da gioco e gres porcellanato per tutta l'area circostante e per gli spogliatoi e servizi igienici; inoltre l’adeguamento dei servizi igienici pubblici al piano terra e la realizzazione di un nuovo blocco bagni nei pressi delle tribune accessibili anche a persone con disabilità. Il progetto prevede inoltre il relamping con tecnologia led della palestra boke e la sostituzione dell’attuale controsoffittatura in corrispondenza della tribuna con una in cartongesso e l’installazione di pannelli fonoassorbenti per un miglioramento acustico, oltre alla realizzazione di due lucernari per migliorare il benesserevisivo degli spettatori.Nell’ambito del risanamento della copertura, poi, il progetto prevede la sostituzione di lucernai e della calotta con nuove strutture motorizzate elettricamente, il rifacimento scoli e impianto di recupero acque meteoriche per l’irrigazione con l’installazione di una nuova vasca, la sostituzione e incremento del sistema di smaltimento, l’isolamento termico della copertura, il rifacimento della guaina impermeabilizzante e la predisposizione di un dispositivo anticaduta (linea vita).Per aumentare il livello di benessere e l’accessibilità è prevista la riapertura di 17 finestre su viale Molza, che in passato erano state tamponate, con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e un nuovo sistema di schermatura costituito da lamiera grecata microforata di alluminio verniciato con foratura pari al 40 per cento, oltre alla delimitazione dell’area del palazzetto attraverso una recinzione perimetrale a rete e alla valorizzazione degli accessi per una maggiore riconoscibilità, con la previsione di tre cancelli carrabili e tre cancelli pedonali, la realizzazione di due stradelli carrabili e la predisposizione della restante parte a prato irriguo con una porzione ribassata per la raccolta delle acque meteoriche.L’impianto, costituito da due padiglioni con un blocco di collegamento, è un importante luogo di aggregazione e attività sportiva per il territorio, a fianco del centro storico, e oltre a essere la sede dell’attività di diverse discipline sportive (hockey a rotelle, pattinaggio artistico, boxe, pallamano, sollevamento pesi, calcetto), funge da palestra per l’attività motoria di diversi istituti di istruzione superiore situati nelle adiacenze. Nel fine settimana viene utilizzato, inoltre, per le partite di campionato della squadra di pallamano e per eventi sportivi ed extra sportivi rivolti alla città. Il padiglione A, in particolare, è settimanalmente frequentato da circa 350 atleti, cui si sommano circa 500 ragazzi delle scuole superiori.