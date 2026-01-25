Giorno della memoria a Modena: da Gad Lerner alla preghiera in sinagoga

Martedì 27 gennaio Modena dedica l’intera giornata al Giorno della Memoria, trasformando il ricordo in un’occasione di confronto vivo e attuale. Evento centrale del programma è l’incontro pubblico con il giornalista e scrittore Gad Lerner, in dialogo con il sindaco Massimo Mezzetti, in programma alle 10 al Cinema Arena di viale Tassoni 8. Il titolo dell’incontro, “Sentinella, a che punto è la notte?”, richiama la necessità di interrogare il presente a partire dalla memoria della Shoah, mettendo al centro il valore dell’educazione civile e della responsabilità collettiva.Il dialogo affronta con equilibrio e rispetto le grandi questioni aperte del nostro tempo: il riemergere dell’antisemitismo, le ferite dei conflitti contemporanei, il tema della pace come alternativa concreta alla logica della contrapposizione e dei fanatismi. Un’occasione per riflettere su come coltivare il dialogo e difendere la memoria come strumento critico e non rituale. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.La giornata si apre alle 9 in via Università 4 con la deposizione di una corona presso la lastra in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati dalle leggi razziali, alla presenza del sindaco Mezzetti e del Rettore UniMoRe Rita Cucchiara.Nel corso della giornata il Teatro delle Passioni ospita, alle 10 e alle 20.30, lo spettacolo “Chi porterà queste parole?23 partigiane ad Auschwitz”, unica opera teatrale dedicata alla deportazione femminile nei campi nazisti. Attraverso i testi di Charlotte Delbo, la scena restituisce una testimonianza potente di dolore, resistenza e solidarietà. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata; al termine della matinée per le scuole è previsto un incontro con la Compagnia, moderato dall’Istituto Storico di Modena.Alle 18, alla sinagoga di piazza Mazzini, la Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia propone una lettura commentata dei Salmi con il dottor Avner Amram, come momento di raccoglimento e riflessione spirituale.