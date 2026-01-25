Giorno della memoria a Modena: da Gad Lerner alla preghiera in sinagoga
La giornata di iniziative martedì 27 gennaio. Il giornalista sarà al cinema Arena in un incontro confronto pubblico con il sindaco di Modena. Il programma
25 gennaio 2026 alle 09:55
Martedì 27 gennaio Modena dedica l’intera giornata al Giorno della Memoria, trasformando il ricordo in un’occasione di confronto vivo e attuale. Evento centrale del programma è l’incontro pubblico con il giornalista e scrittore Gad Lerner, in dialogo con il sindaco Massimo Mezzetti, in programma alle 10 al Cinema Arena di viale Tassoni 8. Il titolo dell’incontro, “Sentinella, a che punto è la notte?”, richiama la necessità di interrogare il presente a partire dalla memoria della Shoah, mettendo al centro il valore dell’educazione civile e della responsabilità collettiva. Il dialogo affronta con equilibrio e rispetto le grandi questioni aperte del nostro tempo: il riemergere dell’antisemitismo, le ferite dei conflitti contemporanei, il tema della pace come alternativa concreta alla logica della contrapposizione e dei fanatismi. Un’occasione per riflettere su come coltivare il dialogo e difendere la memoria come strumento critico e non rituale. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.La giornata si apre alle 9 in via Università 4 con la deposizione di una corona presso la lastra in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati dalle leggi razziali, alla presenza del sindaco Mezzetti e del Rettore UniMoRe Rita Cucchiara. Nel corso della giornata il Teatro delle Passioni ospita, alle 10 e alle 20.30, lo spettacolo “Chi porterà queste parole?
23 partigiane ad Auschwitz”, unica opera teatrale dedicata alla deportazione femminile nei campi nazisti. Attraverso i testi di Charlotte Delbo, la scena restituisce una testimonianza potente di dolore, resistenza e solidarietà. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata; al termine della matinée per le scuole è previsto un incontro con la Compagnia, moderato dall’Istituto Storico di Modena.Alle 18, alla sinagoga di piazza Mazzini, la Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia propone una lettura commentata dei Salmi con il dottor Avner Amram, come momento di raccoglimento e riflessione spirituale.
Gianni Galeotti
Giornalista
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...
La Pressa
