Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Al Braglia, contro il Palermo, i primi insulti sono stati quelli di modenesi

Al Braglia, contro il Palermo, i primi insulti sono stati quelli di modenesi

Bene fa il Presidente Rivetti a portare avanti il suo credo dove il rispetto per l'avversario viene prima di tutto

2 minuti di lettura
Buongiorno Direttore e a Tutta la redazione,

mi chiamo Alessandro Malagoli e sono un tifoso abbonato da tanti anni al Modena calcio, passione che mi è stata trasmessa da mio padre fin da ragazzino.

Sono un vostro fedele lettore e mi trovo costretto a scrivere al vostro giornale per contestare quanto pubblicato ieri in questa rubrica da un tifoso canarino.


Prima di tutto non capisco come ancora nel 2026 si debba fare una ghettizzazione fra 'noi e loro' con tifoserie ospiti che numerose vengono a visitare la nostra bellissima città, apprezzando i luoghi, prodotti e le specialità della nostra terra scoprendo quanto sia bella e affascinante Modena. L'indotto generato da tutti questi visitatori non può essere messo in disparte ma va anzi aiutato a crescere nei numeri e nell'accoglienza.


Fatta questa doverosa premessa che nel 2026 ancora non si riesca a vedere una partita di calcio insieme a tifosi di altre città in modo sereno e pacifico invocando la ghettizzazione di queste persone in uno specifico settore dello stadio è un imbarazzante segno di immaturità e inciviltà.

Con il Palermo sabato ho sentito le urla belluine e gli insulti razzisti di svariati trogloditi che dalla gradinata hanno cercato in ogni modo di provocare famigliole emigrate in
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Emilia e ora modenesi di seconda generazione che pacificamente stavano guardando la partita la cui unica colpa era quella di indossare la maglia e i colori della squadra avversaria.


Purtroppo al Braglia questa inciviltà la fa da padrone e spiace constatare che l'ignoranza prenda il palcoscenico durante questi eventi sportivi confermando la deriva di questa città che sta progressivamente perdendo quel senso civico che aveva visto Modena primeggiare in Italia fino agli anni 90. Bene fa il Presidente Rivetti a portare avanti il suo credo dove il rispetto per l'avversario viene prima di tutto. Impariamo tutti a comportarci in modo educato e razionale, facendo un passo in avanti tutti comportandoci responsabilmente.

Cordiali Saluti

Alessandro Malagoli - Modena

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Scandalo Fondazione, no caro Tiezzi non basta appellarsi all'ente privato

Scandalo Fondazione, no caro Tiezzi non basta appellarsi all'ente privato

Rifiuti Modena e cassonetti guasti, il Pd prenda atto dell'ennesimo fallimento

Rifiuti Modena e cassonetti guasti, il Pd prenda atto dell'ennesimo fallimento

Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili

Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Colto a spacciare al parco Novi Sad: fermato dalla Polizia Locale

Colto a spacciare al parco Novi Sad: fermato dalla Polizia Locale

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati

Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivo

Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivo

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

La brezza fresca della Tracotanza, contro l'assuefazione che uccide i sogni

La brezza fresca della Tracotanza, contro l'assuefazione che uccide i sogni

Mercato del lavoro, spesso le aziende preferiscono i lavoratori stranieri

Mercato del lavoro, spesso le aziende preferiscono i lavoratori stranieri

Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona

Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona