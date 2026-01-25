Sarebbe forse meglio che il PD locale prendesse atto dell'ennesimo fallimento (ennesimo, perché è sufficiente girare Modena e leggere i giornali per rendersi conto dove siamo precipitati) di una sua iniziativa.Nel caso specifico, questi cassonetti apribili con tessera non possono essere, come si dice in gergo industriale, produttivi per gli evidenti problemi di rottura e conseguente costosa manutenzione.Per usare una conosciuta definizione, dico che le politiche modenesi del PD producono quasi sempre 'l'eterogenesi dei fini'.Ad oggi, domenica 25 gennaio 2026, considerando che di sacchi della spazzatura abbandonati se ne cominciano a vedere sempre più spesso anche ad Albareto, soprattutto nelle campagne (quelli del PD forse frequentano solo
Rifiuti Modena e cassonetti guasti, il Pd prenda atto dell'ennesimo fallimento
Questi cassonetti apribili con tessera non possono essere produttivi per gli evidenti problemi di rottura e conseguente costosa manutenzione
