Colto a spacciare al parco Novi Sad: fermato dalla Polizia Locale

L'uomo, un 35enne di era allontanato alla vista degli agenti che lo hanno bloccato poco dopo

L'uomo, un 35enne, è stato fermato durante i controlli dalla Polizia locale in zona parco Novi Sad

Si è svolto nella mattinata di oggi il processo per direttissima nei confronti di un uomo arrestato nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla Polizia locale di Modena per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, al termine di un intervento nella zona di parco Novi Sad.

L’operazione è scattata intorno alle ore 15.30 di ieri, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha assistito allo scambio di sostanze stupefacenti tra due uomini. Alla vista degli agenti entrambi si sono dati alla fuga.

Uno dei due, fermato immediatamente e identificato come acquirente, è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato quindi segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti (art. 75, DPR 309/90).

Lo spacciatore è stato invece ritracciato poco dopo dalla Polizia locale nei pressi del bar Stadio, grazie a quanto direttamente osservato dagli agenti, delle immagini del sistema di videosorveglianza e della testimonianza dello stesso acquirente. L’uomo, un 35enne, aveva con sé circa 29 grammi di hashish ed è stato trovato in possesso di 55 euro, guadagno dell’attività di vendita di spaccio. È stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso il Comando di Polizia locale in attesa della direttissima.

