Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili

Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili

Anche in questa partita nei settori poltronissime si sono accomodati 200 tifosi del Palermo, armati di vessilli rosanero, ma soprattutto tanta maleducazione

2 minuti di lettura
Gentilissimo presidente Carlo Rivetti e gentilissimo direttore de La Pressa, 

purtroppo sono ancora costretto a scriverle per gli incresciosi fatti accaduti nel settore poltronissime dello stadio A. Braglia per Modena Palermo, nonostante già lo avevo fatto nei passati anni sempre con il Palermo e con la Sampdoria e personalmente a Brescia in tribuna (così può ricordare chi sono) senza che nulla sia cambiato.

Anche in questa partita nei settori poltronissime si sono accomodati un paio di centinaia di tifosi del Palermo, armati di vessilli e t-shirt rosa nero, ma soprattutto di tanta arroganza e maleducazione che per lunghi tratti della partita hanno provocato, insultato anche pesantemente i tifosi di Modena.

Lei è novizio del calcio, ma dovrebbe sapere che uno stadio non è la Scala di Milano per la Traviata e che dopo aver dato 3500 biglietti agli ospiti, caso unico in Italia, date le dimensioni del nostro impianto, trovarsi persone che ti offendono nel settore locali diventa fastidioso.

Un buon gruppo è stato accompagnato in curva ospiti, ma molti hanno proseguito lo show per tutta la partita.

Fra poche partite arriverà la Sampdoria e saremo alle solite, siccome Lei ci racconta con i suoi 'Dai Gialli', l'amore per i tifosi modenesi, lo dimostri nei fatti.

Se
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
con i suoi collaboratori non è in grado di risolvere questo problema, la soluzione gliela do io, guardando quello che succede in altri stadi, vedi ad esempio Padova, Frosinone: ai settori locali si ha accesso solo acquistando il tagliando mostrando la fidelity card gialloblù, così facendo si eliminerebbe il problema alla radice definitivamente, perché l'ospite se non sa comportarsi non sta fra i locali.

Sicuro di un suo rapido intervento per risolvere il problema, la saluto calorosamente. Dai Gialli!

Stefano Gatti, abbonato poltronissime

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Colto a spacciare al parco Novi Sad: fermato dalla Polizia Locale

Colto a spacciare al parco Novi Sad: fermato dalla Polizia Locale

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

San Francesco e San Geminiano ricostruttori di pace

San Francesco e San Geminiano ricostruttori di pace

Il Modena esiste e resiste: col Palermo un pareggio di carattere

Il Modena esiste e resiste: col Palermo un pareggio di carattere

Fondazione di Modena, le tappe dello scandalo: cosa sappiamo dell'ammanco da circa 2 milioni

Fondazione di Modena, le tappe dello scandalo: cosa sappiamo dell'ammanco da circa 2 milioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati

Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivo

Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivo

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'

La brezza fresca della Tracotanza, contro l'assuefazione che uccide i sogni

La brezza fresca della Tracotanza, contro l'assuefazione che uccide i sogni

Mercato del lavoro, spesso le aziende preferiscono i lavoratori stranieri

Mercato del lavoro, spesso le aziende preferiscono i lavoratori stranieri

Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona

Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona