Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili

Gentilissimo presidente Carlo Rivetti e gentilissimo direttore de La Pressa, purtroppo sono ancora costretto a scriverle per gli incresciosi fatti accaduti nel settore poltronissime dello stadio A. Braglia per Modena Palermo, nonostante già lo avevo fatto nei passati anni sempre con il Palermo e con la Sampdoria e personalmente a Brescia in tribuna (così può ricordare chi sono) senza che nulla sia cambiato.Anche in questa partita nei settori poltronissime si sono accomodati un paio di centinaia di tifosi del Palermo, armati di vessilli e t-shirt rosa nero, ma soprattutto di tanta arroganza e maleducazione che per lunghi tratti della partita hanno provocato, insultato anche pesantemente i tifosi di Modena.Lei è novizio del calcio, ma dovrebbe sapere che uno stadio non è la Scala di Milano per la Traviata e che dopo aver dato 3500 biglietti agli ospiti, caso unico in Italia, date le dimensioni del nostro impianto, trovarsi persone che ti offendono nel settore locali diventa fastidioso.Un buon gruppo è stato accompagnato in curva ospiti, ma molti hanno proseguito lo show per tutta la partita.Fra poche partite arriverà la Sampdoria e saremo alle solite, siccome Lei ci racconta con i suoi 'Dai Gialli', l'amore per i tifosi modenesi, lo dimostri nei fatti.Secon i suoi collaboratori non è in grado di risolvere questo problema, la soluzione gliela do io, guardando quello che succede in altri stadi, vedi ad esempio Padova, Frosinone: ai settori locali si ha accesso solo acquistando il tagliando mostrando la fidelity card gialloblù, così facendo si eliminerebbe il problema alla radice definitivamente, perché l'ospite se non sa comportarsi non sta fra i locali.Sicuro di un suo rapido intervento per risolvere il problema, la saluto calorosamente. Dai Gialli!