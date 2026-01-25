Tifosi del Palermo nel settore poltronissime: insulti inaccettabili
Anche in questa partita nei settori poltronissime si sono accomodati 200 tifosi del Palermo, armati di vessilli rosanero, ma soprattutto tanta maleducazione
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini
Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati
Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico
Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto
Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivoArticoli Recenti
Autobus in città, l’appello di un ex autista: 'Serve più rispetto delle regole'
La brezza fresca della Tracotanza, contro l'assuefazione che uccide i sogni
Mercato del lavoro, spesso le aziende preferiscono i lavoratori stranieri
Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona