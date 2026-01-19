Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto
Il problema non è solo ciò che è accaduto intorno alla Fondazione Modena. Il problema è ciò che continua ad accadere quando si finge che nulla sia accaduto
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale
Modena, gli anziani parcheggiati nei supermercati
Caos rifiuti, abbandoni non sono frutto di inciviltà ma reazione a un sistema punitivo
Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona
Con 2.000 euro al mese anche a Modena si fa faticaArticoli Recenti
Locali notturni, basta ipocrisie: ai minori vengono venduti alcolici abitualmente
Gigetto, nuova rampa per consentire accesso ai disabili: grazie a Fer
Caro Mezzetti, se sa che ci sono 8mila locali affitti in nero, cosa ha fatto per risolvere?
Carpi, maxi ripetitore nel parchetto giochi: ecco l'idea di partecipazione di Righi