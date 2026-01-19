'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

'Sulla raccolta rifiuti l'amministrazione modenese naviga ancora a vista: un cambiamento non ragionato aumenta danno ambientale ed economico'. Così il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi.

'L'annuncio che nelle prossime settimane altre 6.500 utenze saranno raggiunte dallo stop al porta a porta e dal reinserimento di cassonetti con tessera Smeraldo preoccupa, non nel merito ma per l'ennesimo costosissimo cambio di rotta calato dall'alto senza confronto con i cittadini e verifica dei potenziali effetti delle zone in cui viene inserito - afferma Giacobazzi -. Al caos si sta aggiungendo il rischio che la nuova modalità e le aree scelte in cui inserirla si dimostrino un nuovo fallimento. Con buona pace di AVS, il sindaco ha sconfessato il programma elettorale che confermava il modello porta a porta imponendo a scapito dei modenesi e delle loro tasche un qualcosa che non è nè carne nè pesce. Quando non si sa cosa fare la cosa peggiore è avanzare alla cieca. E purtroppo è quello che sta avvenendo'.