Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

Il consigliere Giacobazzi (Fi): 'Il sindaco ha sconfessato il programma elettorale che confermava il modello porta a porta'

1 minuto di lettura

'Sulla raccolta rifiuti l'amministrazione modenese naviga ancora a vista: un cambiamento non ragionato aumenta danno ambientale ed economico'. Così il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi.

'L'annuncio che nelle prossime settimane altre 6.500 utenze saranno raggiunte dallo stop al porta a porta e dal reinserimento di cassonetti con tessera Smeraldo preoccupa, non nel merito ma per l'ennesimo costosissimo cambio di rotta calato dall'alto senza confronto con i cittadini e verifica dei potenziali effetti delle zone in cui viene inserito - afferma Giacobazzi -. Al caos si sta aggiungendo il rischio che la nuova modalità e le aree scelte in cui inserirla si dimostrino un nuovo fallimento. Con buona pace di AVS, il sindaco ha sconfessato il programma elettorale che confermava il modello porta a porta imponendo a scapito dei modenesi e delle loro tasche un qualcosa che non è nè carne nè pesce. Quando non si sa cosa fare la cosa peggiore è avanzare alla cieca. E purtroppo è quello che sta avvenendo'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Metal detector a scuola, la Cisl di Modena boccia: 'No a scorciatoie'

Metal detector a scuola, la Cisl di Modena boccia: 'No a scorciatoie'

Modena, l'assessore: 'Dalla Scam emissioni con odore sgradevole, ma non nocive'

Modena, l'assessore: 'Dalla Scam emissioni con odore sgradevole, ma non nocive'

Modena, ridotta l’area pedonale di via Gallucci

Modena, ridotta l’area pedonale di via Gallucci

Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo

Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

4000 alcol test per neo patentati: nuovo protocollo per la sicurezza stradale

4000 alcol test per neo patentati: nuovo protocollo per la sicurezza stradale

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti SETA, polemica sui turni “a disposizione”: USB chiede un referendum tra i lavoratori

SETA, polemica sui turni “a disposizione”: USB chiede un referendum tra i lavoratori

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito