Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo

Prosegue secondo il percorso di reintroduzione dei cassonetti per il conferimento di carta e plastica, ma ora apribili solo con Carta Smerando, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, dopo il confronto con Atersir.A partire da oggi, lunedì 19 gennaio, i nuovi cassonetti saranno posizionati nella zona compresa tra viale Leonardo da Vinci, strada Formigina, strada Quasimodo e via D'Avia Sud, incluse via Saragat, via Corni e le strade adiacenti, coinvolgendo oltre 2.300 utenze. Ciò significa che in questa zona non sarà più in vigore il servizio porta a porta e quindi non sarà più possibile esporre i sacchi gialli e blu: i cittadini dovranno utilizzare solo i cassonetti apribili gratuitamente e senza limiti di conferimento con la carta Smeraldo.Il programma prevede che dalla settimana successiva, cioè da lunedì 26 gennaio, i nuovi contenitori siano collocati anche nella zona tra Stradello San Marone e Strada degli Schiocchi, nel tratto tra le vie Giardini e Formigina, coinvolgendo altre 2.500 utenze circa. Infine, dal 2 febbraio, la trasformazione interesserà le utenze dell'area compresa tra via Emilia Ovest e Strada San Faustino, tra viale Italia e via Emilio Po, coinvolgendo altre 1.300 utenze.In tre settimane, quindi, il nuovo servizioriguarderà oltre 6 mila utenze domestiche e non domestiche, che non dovranno più esporre i sacchi con carta e plastica ma utilizzare i nuovi contenitori.Ogni volta che il nuovo servizio arriverà in un quartiere i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. La nuova modalità è anche un invito per tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto ad andare a ritirare la tessera.Entro la prima settimana di febbraio saranno quindi in totale oltre 19 mila le utenze servite nel comune di Modena dal nuovo sistema di raccolta con cassonetti per carta e plastica. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica e prevedendo, al pari di queste frazioni, che nessun rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. A tal proposito, si ricorda che i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è sempre illimitato e gratuito.