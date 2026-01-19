Ogni volta che il nuovo servizio arriverà in un quartiere i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. La nuova modalità è anche un invito per tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto ad andare a ritirare la tessera.Entro la prima settimana di febbraio saranno quindi in totale oltre 19 mila le utenze servite nel comune di Modena dal nuovo sistema di raccolta con cassonetti per carta e plastica. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica e prevedendo, al pari di queste frazioni, che nessun rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. A tal proposito, si ricorda che i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è sempre illimitato e gratuito.
Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo
Da oggi al 2 febbraio contenitori in arrivo nella zona compresa tra viale Leonardo da Vinci, strada Formigina e via D'Avia Sud
Ogni volta che il nuovo servizio arriverà in un quartiere i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. La nuova modalità è anche un invito per tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto ad andare a ritirare la tessera.Entro la prima settimana di febbraio saranno quindi in totale oltre 19 mila le utenze servite nel comune di Modena dal nuovo sistema di raccolta con cassonetti per carta e plastica. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica e prevedendo, al pari di queste frazioni, che nessun rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. A tal proposito, si ricorda che i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è sempre illimitato e gratuito.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore CucchiaraArticoli Recenti
'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'
Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'
Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito
'Morirai' al citofono: le minacce a Catia Silva mentre la Commissione indaga su David Rossi