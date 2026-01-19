Modena, ridotta l’area pedonale di via Gallucci

A Modena l’area pedonale di via Gallucci è stata ridotta per agevolare il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Da oggi, lunedì 19 gennaio, è diventata operativa l’ordinanza deliberata qualche settimana fa dalla Giunta comunale che ridefinisce il confine ovest della zona pedonale in corrispondenza dell’incrocio con vicolo Tornei/via Santa Maria della Asse, mentre nel tratto tra corso Canalgrande e vicolo Tornei ora la strada non è più pedonale.

Il provvedimento era stato deliberato insieme a un’ordinanza che eliminava la possibilità di autorizzare il superamento dei limiti acustici rispetto alla normativa vigente in alcune vie del centro storico, per rispondere alle numerose segnalazioni da parte dei residenti di disagio per il disturbo in termini di rumore e di difficoltà di transito nell’attraversamento dell’area pedonale in via Gallucci, riscontrata anche da mezzi di soccorso.

Nell’area pedonale di via Gallucci, già nel 2023, l’Amministrazione aveva modificato parzialmente la viabilità a seguito di varie segnalazioni dei residenti di vicolo dei Tornei e vicolo Santa Maria delle Asse che avevano espresso difficoltà nell’attraversamento dell’area pedonale per uscire dal comparto. Per migliorare la circolazione in entrata e in uscita dai vicoli chiusi il Comune aveva istituito attraverso ordinanza un senso unico alternato nel tratto di via Gallucci compreso tra corso Canalgrande e vicolo dei Tornei/Santa Maria delle Asse. Il provvedimento però non era risultato sufficiente a risolvere le criticità di quel tratto e il Comune ha deliberato quindi di ridurre il tratto dall’area pedonale.