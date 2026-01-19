Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale

Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale

Il suo nome, dopo l'emergere dello scandalo dell'ammanco milionario, è stato prontamente eliminato dal sito della Fondazione

2 minuti di lettura
Il suo nome, dopo l'emergere dello scandalo dell'ammanco milionario dalle casse della Fondazione di Modena, è stato prontamente eliminato dal sito dell'ente di palazzo Montecuccoli. Oggi, infatti, l'area Bilancio e amministrazione nella pagina relativa allo staff, non prevede più alcun responsabile (qui il link e foto sotto), ma fino a pochi mesi fa era tutto on line (foto sopra, volutamente oscurata dalla nostra redazione).

Al di là della velocità della Fondazione di Modena nell'eliminare il nome dell'unico dipendente accusato di aver sottratto il denaro (una velocità che non fa il paio con la capacità di quantificare il buco, ancor oggi non definito e che si aggirerebbe sui 2 milioni di euro), quello che emerge chiaramente è che il dipendente nel mirino, difeso dall'avvocato Enrico Fontana, era direttamente alle dipendenze del direttore generale Luigi Benedetti. Un ruolo di responsabilità come specificato dalla Finanza, esattamente parliamo del responsabile Area Bilancio e amministrazione, che ricopriva almeno dal 2019. Come noto, il dipendente, già querelato dalla Fondazione, è accusato di appropriazione indebita aggravata da autoriciclaggio e le sottrazioni di denaro indebite erano iniziate nel 2020, come affermato dall'avvocato Fontana.
Benedetti, 64 anni, già dirigente della presidenza della Provincia di Modena e direttore generale dell’assemblea legislativa dell’Emilia
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Romagna, ricopre il ruolo di direttore generale della Fondazione da 12 anni ed è quindi stato direttore sia nel mandato di Paolo Cavicchioli che in quello attuale di Matteo Tiezzi, i presidenti alla guida dell'ente nel periodo in cui il dipendente avrebbe sottratto il denaro.
Ricordiamo anche che la Fondazione formalmente è un ente privato, ma i suoi vertici sono espressione in gran parte del pubblico: 4 membri vengono designati dall'amministrazione comunale di Modena, due dalla Provincia di Modena, uno dal Comune di Sassuolo, uno da quello di Castelfranco Emilia, uno da quello di Pavullo, due dalla Camera di Commercio, tre dall'Università Unimore, due dal Centro Servizi per il Volontariato e uno dalla Diocesi di Modena. Di qui le parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti che poche settimane fa ha parlato di 'silenzio assordante' su questo buco - silenzio che La Pressa proprio raccogliendo l'invito del sindaco a tutti i giornalisti modenesi, sta cercando di rompere - che varia dal milione ai due milioni di euro e che dopo sei mesi dalla scoperta delle prime anomalie da parte della Guardia di Finanza, l'ente non è stato nemmeno in grado di quantificare con precisione.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

Metal detector a scuola, la Cisl di Modena boccia: 'No a scorciatoie'

Metal detector a scuola, la Cisl di Modena boccia: 'No a scorciatoie'

Modena, l'assessore: 'Dalla Scam emissioni con odore sgradevole, ma non nocive'

Modena, l'assessore: 'Dalla Scam emissioni con odore sgradevole, ma non nocive'

Modena, ridotta l’area pedonale di via Gallucci

Modena, ridotta l’area pedonale di via Gallucci

Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo

Stop al porta a porta e ritorno ai cassonetti per altre 6000 utenze del Polo Leonardo

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti SETA, polemica sui turni “a disposizione”: USB chiede un referendum tra i lavoratori

SETA, polemica sui turni “a disposizione”: USB chiede un referendum tra i lavoratori

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito