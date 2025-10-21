La GDF alla Fondazione Modena: 850mila euro dirottati da dipendente su conti di gioco

Ammonta a 850 mila euro la somma quantificata dalla Guardia di Finanza e che attraverso rapporti bancari intestati alla Fondazione Modena, sarebbero stati dirottati da un dipendente responsabile di area su conti di gioco nella sua disponibilità. Il dipendente, già querelato dalla Fondazione, è accusato di appropriazione indebita aggravata da autoriciclaggio.
E' quanto emerso dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Modena che in data 17 ottobre su delega della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e informatica e sequestro, presso la sede della Fondazione di Modena, nei confronti di un dipendente della stessa Fondazione. Al termine di una serie di indagini avviate nel luglio scorso, scaturite da approfondimenti su movimentazioni finanziarie anomale, emerse nel corso di verifiche ordinarie delle Fiamme Gialle.
Gli accertamenti - fa sapere il Comando provinciale, hanno consentito di delineare plurime condotte perpetrate nel tempo dall’indagato, responsabile d’area della Fondazione, consistenti nell’utilizzo illecito di ingenti somme di denaro che, da alcuni rapporti bancari intestati alla stessa Fondazione, sono state riversate su conti di gioco a lui riconducibili di oltre 850 mila euro.
Ieri la Fondazione, tramite il proprio legale, ha depositato in Procura della Repubblica la querela nei confronti del dipendente.
