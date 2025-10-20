Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita

Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita

'Il Cda ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena trasparenza verso le autorità competenti'

'La Fondazione di Modena comunica che, a seguito di verifiche amministrativo-contabili, il 15 ottobre è emersa una attività fraudolenta ai danni dell’Ente. Sono stati immediatamente avviati approfondimenti interni, al fine di accertare nel dettaglio la natura e l’entità dei fatti, consistenti in comportamenti messi in atto da un dipendente dell’Ente volti all’appropriazione indebita di somme della Fondazione, che risulta parte lesa'. Così la Fondazione di Modena, in una nota, dà conto di un ammanco interno messo in campo - a detta dell'Ente - da una dipendente. Una vicenda che richiama quella clamorosa che ha visto coinvolta Amo.

'A seguito degli accertamenti, Fondazione ha immediatamente sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria mettendosi a disposizione degli inquirenti. L’interessato è stato sospeso in via cautelare. Il Consiglio di amministrazione ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena trasparenza verso le autorità competenti e i propri stakeholder istituzionali. Quanto avvenuto non assume alcun rilievo rispetto alle attività filantropiche e i programmi in corso, che proseguono regolarmente. Nel rispetto dei procedimenti in corso, non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino al completamento delle indagini'.

