Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Scelta politica che produce soltanto ulteriore marginalizzazione e che rischia di trasformare persone e famiglie in un facile bersaglio

2 minuti di lettura

Mi sento di esprimere forte preoccupazione e dissenso rispetto alle politiche di sgombero e allontanamento che stanno colpendo le comunità Sinti, Rom e Camminanti nella città di Modena.

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali: è una scelta politica che produce soltanto ulteriore marginalizzazione e che rischia di trasformare persone e famiglie – spesso presenti sul territorio da anni – in un facile bersaglio per costruire consenso.


Dietro ogni sgombero ci sono bambini, anziani, lavoratori precari e persone che cercano di vivere con dignità. Trattarli come un problema da eliminare non rende la città più sicura, ma contribuisce ad alimentare tensioni e ingiustizie.

Colpisce inoltre l’assenza di una strategia reale e coordinata tra le istituzioni. I servizi sociali dovrebbero essere messi nelle condizioni di lavorare con continuità su percorsi di inclusione e accompagnamento, mentre le forze dell’ordine non possono diventare l’unico strumento con cui affrontare questioni che sono prima di tutto sociali. Quando la risposta pubblica si riduce agli sgomberi, il risultato è che le fragilità vengono semplicemente spostate da un quartiere all’altro, senza risolvere nulla.


Questo meccanismo finisce per scaricare sulle persone più vulnerabili le responsabilità e le inefficienze delle istituzioni.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In passato, quando interventi sociali e sicurezza hanno lavorato in modo integrato e con una prospettiva di lungo periodo, i risultati sono stati più efficaci e più giusti.

Una città che vuole definirsi davvero democratica dovrebbe investire con decisione in politiche di inclusione, mediazione sociale, accesso alla scuola, al lavoro e alla casa. Continuare con la logica degli sgomberi significa invece scegliere la strada più semplice e meno coraggiosa: quella che sposta il problema senza affrontarlo.


Modena ha una tradizione importante di solidarietà e attenzione ai diritti. Proprio per questo sarebbe grave rinunciare a questa tradizione in favore di politiche che rischiano soltanto di aumentare marginalizzazione e conflitto sociale.

Una città si misura anche da come tratta le persone più vulnerabili. Per questo motivo è necessario che le scelte politiche su questo tema siano guidate dal rispetto dei diritti, dalla responsabilità istituzionale e dalla volontà di costruire soluzioni reali, non provvedimenti che servono solo a dare l’impressione di agire.

Perché gli sgomberi possono spostare le persone, ma non cancellano la povertà né le responsabilità della politica.

Cordiali saluti,


Stefano Bellei 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

'Polizia Locale, 40 anni dalla legge quadro: serve una riforma'

'Polizia Locale, 40 anni dalla legge quadro: serve una riforma'

Scandalo Amo, il sindaco Mezzetti: 'Fatti concreti per recuperare le risorse'

Scandalo Amo, il sindaco Mezzetti: 'Fatti concreti per recuperare le risorse'

Modena, da Forza Italia presidio per la nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran

Modena, da Forza Italia presidio per la nascita di una Repubblica laica e democratica in Iran

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Autisti di autobus: la crisi della professionalità non si può più ignorare

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Sull'Iran indignazione a intermittenza

Sull'Iran indignazione a intermittenza

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

La 'disgrazia' del Drop-In

La 'disgrazia' del Drop-In

Auto elettriche, il racconto falsato di una rivoluzione salvifica

Auto elettriche, il racconto falsato di una rivoluzione salvifica